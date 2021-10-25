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"وجوه مصر الحديثة" 200 سنة من التاريخ العربي الحديث

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"وجوه مصر الحديثة" 200 سنة من التاريخ العربي الحديث

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كتاب "وجوه مصر الحديثة"، للروائي الصحافي الفرنسي - المصري روبير سوليه. يقدم فيه الكاتب رؤية، ولا يسرد أحداثاً، ويعيد الحياة إلى مائتي سنة من التاريخ العربي الحديث، بدءاً من نابليون بونابرت إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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