"وجوه مصر الحديثة" 200 سنة من التاريخ العربي الحديث

كتاب "وجوه مصر الحديثة"، للروائي الصحافي الفرنسي - المصري روبير سوليه. يقدم فيه الكاتب رؤية، ولا يسرد أحداثاً، ويعيد الحياة إلى مائتي سنة من التاريخ العربي الحديث، بدءاً من نابليون بونابرت إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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