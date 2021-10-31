“Splinters In Your Eye” أو "شظايا في عينك"

كتابُنا اليومَ بعنوانِ “Splinters In Your Eye” أو "شظايا في عينِك"

لمؤرخِ الثقافةِ الأميركي مارتن جاي، يتكونُ الكتابُ من مجموعةِ مقالاتِ يحاججُ فيها بأن كتاباتِ مفكري التيارِ الفكري الموصوفِ بـ«النظريّةِ النقديّةِ» (أو مدرسةِ فرانكفورت) ليست مهمةً كمرحلةٍ مفصليةٍ في السياقِ التاريخيِ للفكرِ المعاصرِ فحسب، بل أيضاً كأدواتٍ تحليليّةٍ لا غنى عنها لفهمِ بعضِ جوانبِ واقعِنا الحالي زمن الرأسماليّةِ المتأخرّة، وتفكيكِ منهجياتِ الهيمنةِ الثقافيّةِ على المجتمعاتِ الغربية، سواءٌ في الديمقراطيّاتِ الجوفاءِ أو في الشموليّاتِ الفاشيّة.

اكتسبَ الكتابُ راهنيةً إضافيةً، إلى جانبِ تنويهِه بديمومةِ فعاليةِ العدّةِ النقديّةِ لأعمالِ مفكري مدرسةِ فرانكفورت: راهنيةٌ متأتيةٌ من طبيعةِ الجدلِ السياسي بعدَ صعودِ تياراتِ اليمينِ الفاشيةِ الطابعِ في الغرب، والاستقطابِ الذي صاحبَها في مجتمعاتٍ عدة، لا سيما الولاياتِ المتحدةِ التي عاشت ظاهرةَ الترمبيّة.



