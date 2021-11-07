"لغز مايو 68 - لنا الحق في التمرد" التنويعة الفرنسية لظاهرة عالمية

كتاب "لغز مايو 68 - لنا الحق في التمرد" للفيلسوف الفرنسي اليساري آلان باديو، ومن ترجمة أحمد حسان. يؤكد باديو في هذا الكتاب أن انتفاضة الطلبة والعمال الفرنسيين في "مايو 68" شكلت في حينها ظاهرة عالمية تردد صداها في كثير من البلدان: من المكسيك حيث المذابح في ميدان عام إلى ألمانيا حيث الهبات الطلابية القوية، ومن صين الثورة الثقافية إلى الولايات المتحدة، حيث زادت الحركات ضد حرب فيتنام.

