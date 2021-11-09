"سحر الإسكندرية" دراسة عن ألغاز تاريخية مدفونة في الإسكندرية
كتاب "سحر الإسكندرية" من تأليف عالم الآثار الدكتور حسين عبد البصير، مديرِ متحف مكتبة الإسكندرية، يرصد فيه أبرز الألغاز المدفونة في باطن الأرض أو الغارقة في أعماق بحر الإسكندرية، وما تثيره من أسئلة وعلامات استفهام حيرى، تبحث عن إجابة واضحة حتى الآن
"الحكومات الأردنية 1921 - 2021... مائة عام على تشكيل أول وزارة أردنية"
كتاب "الحكومات الأردنية 1921 - 2021... مائة عام على تشكيل أول وزارة أردنية" للدكتور رجب النعيرات. جاء في الكتاب أنه خلال 100 عام من 1921 إلى 2021 تعاقب أربعة ملوك على المملكة الأردنية الهاشمية. حيث تشكلت في عهد الملوك الأربعة 100 وحكومتان، تعاقب عليها 43 رئيساً، و740 وزيراً.
"المرأة التي تجلب المطر" اليابان في لوحات شعرية
كتاب "المرأة التي تجلب المطر" من تأليف الإنجليزية إليندا جرامش ومن ترجمة عبد الرحيم يوسف. ينتمي الكتاب إلى أدب الرحلات، ويبدو محملاً بطاقةٍ فريدةٍ من الخيال الشيق شديدة التكثيف، ترسم من خلاله المؤلفة لوحاتٍ شعرية لليابان، فتشعر كأنك داخل خطوط وظلال هي مزيج من المدرستين الانطباعية والتأثيرية.
"الصحفي في أدب نجيب محفوظ" دراسة في علم اجتماع الأدب
كتاب "الصحفي في أدب نجيب محفوظ"، من تأليف الدكتور محمد حسام الدين إسماعيل، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام بجامعة القاهرة. أتى الكتاب على شكل دراسة في علم اجتماع الأدب، فهو يدرس صورة الصحفي في جميع أعمال نجيب محفوظ من روايات وقصص قصيرة.
"سحر الإسكندرية" دراسة عن ألغاز تاريخية مدفونة في الإسكندرية