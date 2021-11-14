"بنو كعب... قصة هجرتهم من نجد والحجاز"
كتاب "بنو كعب... قصة هجرتهم من نجد والحجاز"، من تأليف خالد النبهان الكعبي، يروي الكتاب قصة هجرة بني كعب إلى الأحواز على الشاطئ العربي لإيران، وتأسيس الدولة الكعبية في مطلع القرن التاسع عشر تحت اسم «إمارة عربستان»، التي استمرت لأكثر من 100 عامٍ، وكذلك سير الهجرات نحو أفريقيا وبعض دول الخليج.
"هل فقد العالم مشاعره الإنسانية" مراجعة في حقبة الوقاية الصحية ووسائل تحقيقها
كتاب "هل فقد العالم مشاعره الإنسانية؟" من تأليف مي الدفتري، تغطي فيه مرحلة انصرافها إلى تأسيس وتطوير مؤسسة «مايك» (1995 - 2009)، وهي مؤسسة تهتم بـتأمين العون الطبي لأطفال العراق يركز الكتاب في مجمل فصوله على مراجعة حِقبة الوقاية الصحية ووسائل تحقيقها
"سحر الإسكندرية" دراسة عن ألغاز تاريخية مدفونة في الإسكندرية
كتاب "سحر الإسكندرية" من تأليف عالم الآثار الدكتور حسين عبد البصير، مديرِ متحف مكتبة الإسكندرية، يرصد فيه أبرز الألغاز المدفونة في باطن الأرض أو الغارقة في أعماق بحر الإسكندرية، وما تثيره من أسئلة وعلامات استفهام حيرى، تبحث عن إجابة واضحة حتى الآن
"الحركة... كيف ستغير الهجرة الجماعية شكل العالم؟ وماذا يعني ذلك لكم؟"
كتاب "الحركة... كيف ستغير الهجرة الجماعية شكل العالم؟ وماذا يعني ذلك لكم؟" من تأليف باراغ خنّا، مؤسس شركة «فيوتشر ماب» المتخصصة بالاستشارات الاستراتيجية. يسلطُ من خلاله الضوء على الآثار المدمرة للتغيرات المناخية. كما نجد فيه رؤية الكاتب لمستقبل العالم التي تستند إلى حركية السكان. وهجرتهم تبدو للوهلة الأولى مثيرةً جداً، إذ إنه يرى أن الهجرة الجماعية ستشكل أهم ملامح المستقبل.
"بنو كعب... قصة هجرتهم من نجد والحجاز"