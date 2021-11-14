"هل فقد العالم مشاعره الإنسانية" مراجعة في حقبة الوقاية الصحية ووسائل تحقيقها

"الحركة... كيف ستغير الهجرة الجماعية شكل العالم؟ وماذا يعني ذلك لكم؟"

كتاب "الحركة... كيف ستغير الهجرة الجماعية شكل العالم؟ وماذا يعني ذلك لكم؟" من تأليف باراغ خنّا، مؤسس شركة «فيوتشر ماب» المتخصصة بالاستشارات الاستراتيجية. يسلطُ من خلاله الضوء على الآثار المدمرة للتغيرات المناخية. كما نجد فيه رؤية الكاتب لمستقبل العالم التي تستند إلى حركية السكان. وهجرتهم تبدو للوهلة الأولى مثيرةً جداً، إذ إنه يرى أن الهجرة الجماعية ستشكل أهم ملامح المستقبل.

