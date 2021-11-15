"1919 - حكايات الثورة والثوار" مجموعة مقالات عن الثورة المصرية وقائدها سعد زغلول
"هل فقد العالم مشاعره الإنسانية" مراجعة في حقبة الوقاية الصحية ووسائل تحقيقها
كتاب "هل فقد العالم مشاعره الإنسانية؟" من تأليف مي الدفتري، تغطي فيه مرحلة انصرافها إلى تأسيس وتطوير مؤسسة «مايك» (1995 - 2009)، وهي مؤسسة تهتم بـتأمين العون الطبي لأطفال العراق يركز الكتاب في مجمل فصوله على مراجعة حِقبة الوقاية الصحية ووسائل تحقيقها
"بنو كعب... قصة هجرتهم من نجد والحجاز"
كتاب "بنو كعب... قصة هجرتهم من نجد والحجاز"، من تأليف خالد النبهان الكعبي، يروي الكتاب قصة هجرة بني كعب إلى الأحواز على الشاطئ العربي لإيران، وتأسيس الدولة الكعبية في مطلع القرن التاسع عشر تحت اسم «إمارة عربستان»، التي استمرت لأكثر من 100 عامٍ، وكذلك سير الهجرات نحو أفريقيا وبعض دول الخليج.
"سحر الإسكندرية" دراسة عن ألغاز تاريخية مدفونة في الإسكندرية
كتاب "سحر الإسكندرية" من تأليف عالم الآثار الدكتور حسين عبد البصير، مديرِ متحف مكتبة الإسكندرية، يرصد فيه أبرز الألغاز المدفونة في باطن الأرض أو الغارقة في أعماق بحر الإسكندرية، وما تثيره من أسئلة وعلامات استفهام حيرى، تبحث عن إجابة واضحة حتى الآن
"1919 - حكايات الثورة والثوار" مجموعة مقالات عن الثورة المصرية وقائدها سعد زغلول