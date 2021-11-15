.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"1919 - حكايات الثورة والثوار" مجموعة مقالات عن الثورة المصرية وقائدها سعد زغلول

  • الخط

"1919 - حكايات الثورة والثوار" مجموعة مقالات عن الثورة المصرية وقائدها سعد زغلول

كل يوم كتاب


كتاب "1919 - حكايات الثورة والثوار"، من تأليف الباحث الدكتور عماد أبو غازي وزير الثقافة المصري الأسبق، وهو عبارة عن مجموعة من المقالات أعاد أبو غازي صياغتها لتصدر مجمعة تحت هذا العنوان، وقد كتبها ونشرَها متفرقةً على مدى 15 عاماً. ينقلنا بها إلى زمن الثورة المصرية بقيادة سعد زغلول.

حلقات أخرى

"هل فقد العالم مشاعره الإنسانية" مراجعة في حقبة الوقاية الصحية ووسائل تحقيقها

كتاب "هل فقد العالم مشاعره الإنسانية؟" من تأليف مي الدفتري، تغطي فيه مرحلة انصرافها إلى تأسيس وتطوير مؤسسة «مايك» (1995 - 2009)، وهي مؤسسة تهتم بـتأمين العون الطبي لأطفال العراق يركز الكتاب في مجمل فصوله على مراجعة حِقبة الوقاية الصحية ووسائل تحقيقها

دقيقتين منذ 1 يوم

"بنو كعب... قصة هجرتهم من نجد والحجاز"

كتاب "بنو كعب... قصة هجرتهم من نجد والحجاز"، من تأليف خالد النبهان الكعبي، يروي الكتاب قصة هجرة بني كعب إلى الأحواز على الشاطئ العربي لإيران، وتأسيس الدولة الكعبية في مطلع القرن التاسع عشر تحت اسم «إمارة عربستان»، التي استمرت لأكثر من 100 عامٍ، وكذلك سير الهجرات نحو أفريقيا وبعض دول الخليج.

دقيقتين منذ 1 يوم

"المجاز السياسي" تحليل في الخطاب السياسي

كتاب "المجاز السياسي" من تأليف الباحث المصري الدكتور عمار علي حسن، يحلل فيه الكاتب طبيعة المجاز السياسي وأنماطه ومدى تغلغله في خطاب السياسيين بشكل خاص، وكذلك أجهزة الإعلام، وما تبثه من أخبار وتقارير مختلفة متعلقة بحياة الناس وأحاديثهم.

دقيقتين منذ 5 أيام

"سحر الإسكندرية" دراسة عن ألغاز تاريخية مدفونة في الإسكندرية

كتاب "سحر الإسكندرية" من تأليف عالم الآثار الدكتور حسين عبد البصير، مديرِ متحف مكتبة الإسكندرية، يرصد فيه أبرز الألغاز المدفونة في باطن الأرض أو الغارقة في أعماق بحر الإسكندرية، وما تثيره من أسئلة وعلامات استفهام حيرى، تبحث عن إجابة واضحة حتى الآن

دقيقتين منذ 6 أيام

"1919 - حكايات الثورة والثوار" مجموعة مقالات عن الثورة المصرية وقائدها سعد زغلول

0:00 0:00