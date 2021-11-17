"المرأة التي تجلب المطر" اليابان في لوحات شعرية

"بنو كعب... قصة هجرتهم من نجد والحجاز"

كتاب "بنو كعب... قصة هجرتهم من نجد والحجاز"، من تأليف خالد النبهان الكعبي، يروي الكتاب قصة هجرة بني كعب إلى الأحواز على الشاطئ العربي لإيران، وتأسيس الدولة الكعبية في مطلع القرن التاسع عشر تحت اسم «إمارة عربستان»، التي استمرت لأكثر من 100 عامٍ، وكذلك سير الهجرات نحو أفريقيا وبعض دول الخليج.



