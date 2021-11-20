"الحشود" الملعب (الاستاد الرياضي) كطقس توحد
كتاب "Crowds" أو "الحشود" للناقد الأدبي والمشجّع الرياضي وأستاذ الأدب الفخري في جامعة ستانفورد، هانز أولريش غومبريخت، يقدّم في كتابه هذا مجادلة قويّة معتمداً على تجاربه الشخصيّة، مشاهد في ملاعب أميركا الجنوبية وألمانيا والولايات المتحدة
"المرأة التي تجلب المطر" اليابان في لوحات شعرية
كتاب "المرأة التي تجلب المطر" من تأليف الإنجليزية إليندا جرامش ومن ترجمة عبد الرحيم يوسف. ينتمي الكتاب إلى أدب الرحلات، ويبدو محملاً بطاقةٍ فريدةٍ من الخيال الشيق شديدة التكثيف، ترسم من خلاله المؤلفة لوحاتٍ شعرية لليابان، فتشعر كأنك داخل خطوط وظلال هي مزيج من المدرستين الانطباعية والتأثيرية.
"الصحفي في أدب نجيب محفوظ" دراسة في علم اجتماع الأدب
كتاب "الصحفي في أدب نجيب محفوظ"، من تأليف الدكتور محمد حسام الدين إسماعيل، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام بجامعة القاهرة. أتى الكتاب على شكل دراسة في علم اجتماع الأدب، فهو يدرس صورة الصحفي في جميع أعمال نجيب محفوظ من روايات وقصص قصيرة.
"1919 - حكايات الثورة والثوار" مجموعة مقالات عن الثورة المصرية وقائدها سعد زغلول
"هل فقد العالم مشاعره الإنسانية" مراجعة في حقبة الوقاية الصحية ووسائل تحقيقها
كتاب "هل فقد العالم مشاعره الإنسانية؟" من تأليف مي الدفتري، تغطي فيه مرحلة انصرافها إلى تأسيس وتطوير مؤسسة «مايك» (1995 - 2009)، وهي مؤسسة تهتم بـتأمين العون الطبي لأطفال العراق يركز الكتاب في مجمل فصوله على مراجعة حِقبة الوقاية الصحية ووسائل تحقيقها
"الحشود" الملعب (الاستاد الرياضي) كطقس توحد