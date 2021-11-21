"حفل الجوائب" "حفل الجوائب" تداعيات كارثة فبراير الأسود عام 2006

"1919 - حكايات الثورة والثوار" مجموعة مقالات عن الثورة المصرية وقائدها سعد زغلول





كتاب "1919 - حكايات الثورة والثوار"، من تأليف الباحث الدكتور عماد أبو غازي وزير الثقافة المصري الأسبق، وهو عبارة عن مجموعة من المقالات أعاد أبو غازي صياغتها لتصدر مجمعة تحت هذا العنوان، وقد كتبها ونشرَها متفرقةً على مدى 15 عاماً. ينقلنا بها إلى زمن الثورة المصرية بقيادة سعد زغلول.