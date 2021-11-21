"حفل الجوائب" "حفل الجوائب" تداعيات كارثة فبراير الأسود عام 2006
كتاب "حفل الجوائب" للروائي السعودي الشاب مروان البخيت، يعالج فيه الكاتب تداعيات كارثة فبراير الأسود الذي شمل أطيافاً متعددة من المجتمعِ، تحديداً في مرحلة يدركها الجميع أحداث عام 2006 عندما انهار كل شيء.
"المرأة التي تجلب المطر" اليابان في لوحات شعرية
كتاب "المرأة التي تجلب المطر" من تأليف الإنجليزية إليندا جرامش ومن ترجمة عبد الرحيم يوسف. ينتمي الكتاب إلى أدب الرحلات، ويبدو محملاً بطاقةٍ فريدةٍ من الخيال الشيق شديدة التكثيف، ترسم من خلاله المؤلفة لوحاتٍ شعرية لليابان، فتشعر كأنك داخل خطوط وظلال هي مزيج من المدرستين الانطباعية والتأثيرية.
"الصحفي في أدب نجيب محفوظ" دراسة في علم اجتماع الأدب
كتاب "الصحفي في أدب نجيب محفوظ"، من تأليف الدكتور محمد حسام الدين إسماعيل، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام بجامعة القاهرة. أتى الكتاب على شكل دراسة في علم اجتماع الأدب، فهو يدرس صورة الصحفي في جميع أعمال نجيب محفوظ من روايات وقصص قصيرة.
"1919 - حكايات الثورة والثوار" مجموعة مقالات عن الثورة المصرية وقائدها سعد زغلول
"حفل الجوائب" "حفل الجوائب" تداعيات كارثة فبراير الأسود عام 2006