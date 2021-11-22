"الحكومات الأردنية 1921 - 2021... مائة عام على تشكيل أول وزارة أردنية"

كتاب "الحكومات الأردنية 1921 - 2021... مائة عام على تشكيل أول وزارة أردنية" للدكتور رجب النعيرات. جاء في الكتاب أنه خلال 100 عام من 1921 إلى 2021 تعاقب أربعة ملوك على المملكة الأردنية الهاشمية. حيث تشكلت في عهد الملوك الأربعة 100 وحكومتان، تعاقب عليها 43 رئيساً، و740 وزيراً.

