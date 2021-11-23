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"ذبابة على أنف الرئيس" رواية تحاكي الواقع في زمن كورونا

"ذبابة على أنف الرئيس" رواية تحاكي الواقع في زمن كورونا

كل يوم كتاب

كتاب "ذبابة على أنف الرئيس" للكاتب السعودي مروان البخيت، رواية تحكي تقريباً ما نعيشه الآن، في الفترة الأخيرة من انتشار وباء "كورونا". حيث تبدأ أحداثها، عندما تندلع شرارة الأحداث ذات يوم اعتيادي، حينما بدأ مرض غريب ينتشر في البلاد، ويحصد بوحشيةٍ أرواح الآلاف من الأطفال الصغار والنساء الضعيفات والرجال الشداد، لتكتظّ المستشفيات والأروقة، وتتعطل المصالح، ويدبّ الرّعب بين الناس.

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"ذبابة على أنف الرئيس" رواية تحاكي الواقع في زمن كورونا

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