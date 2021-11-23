"ذبابة على أنف الرئيس" رواية تحاكي الواقع في زمن كورونا
كتاب "ذبابة على أنف الرئيس" للكاتب السعودي مروان البخيت، رواية تحكي تقريباً ما نعيشه الآن، في الفترة الأخيرة من انتشار وباء "كورونا". حيث تبدأ أحداثها، عندما تندلع شرارة الأحداث ذات يوم اعتيادي، حينما بدأ مرض غريب ينتشر في البلاد، ويحصد بوحشيةٍ أرواح الآلاف من الأطفال الصغار والنساء الضعيفات والرجال الشداد، لتكتظّ المستشفيات والأروقة، وتتعطل المصالح، ويدبّ الرّعب بين الناس.
"الحكومات الأردنية 1921 - 2021... مائة عام على تشكيل أول وزارة أردنية"
كتاب "الحكومات الأردنية 1921 - 2021... مائة عام على تشكيل أول وزارة أردنية" للدكتور رجب النعيرات. جاء في الكتاب أنه خلال 100 عام من 1921 إلى 2021 تعاقب أربعة ملوك على المملكة الأردنية الهاشمية. حيث تشكلت في عهد الملوك الأربعة 100 وحكومتان، تعاقب عليها 43 رئيساً، و740 وزيراً.
"المرأة التي تجلب المطر" اليابان في لوحات شعرية
كتاب "المرأة التي تجلب المطر" من تأليف الإنجليزية إليندا جرامش ومن ترجمة عبد الرحيم يوسف. ينتمي الكتاب إلى أدب الرحلات، ويبدو محملاً بطاقةٍ فريدةٍ من الخيال الشيق شديدة التكثيف، ترسم من خلاله المؤلفة لوحاتٍ شعرية لليابان، فتشعر كأنك داخل خطوط وظلال هي مزيج من المدرستين الانطباعية والتأثيرية.
"ذبابة على أنف الرئيس" رواية تحاكي الواقع في زمن كورونا