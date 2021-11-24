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"المواطن السايبورغي" السياسات البيولوجية الراهنة وتصوّر إنسان المستقبل

"المواطن السايبورغي" السياسات البيولوجية الراهنة وتصوّر إنسان المستقبل

كل يوم كتاب

كتاب "المواطن السايبورغي" لعالم الاجتماعِ والأخلاقيات البيولوجية الأميركي جادل جيمس هيوز، يرى فيه أنّ السياسات البيولوجية Biopolitics باتت تنبثق باعتبارها بعداً أساسياً جديداً في خضم الآراء السياسية السائدة حول موضوعات الإنسانية العابرة للكائن البشري الكلاسيكي.

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"المواطن السايبورغي" السياسات البيولوجية الراهنة وتصوّر إنسان المستقبل

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