"كتاب السفر" مشاهدات لدول عربية عدة

"وهل يرقد الموج" مجموعة شعرية تحمل الآمال والخيبات

كتاب "وهل يرقد الموج" للشاعرة والإعلامية الجزائرية لويزة ناظور، مجموعة شعرية جديدة قدّم لها من المستعرب البارز أندريه ميكيل بقوله: "ليست هذه هي المجموعة الشعرية الأولى للويزة ناظور، لكن المسار الذي سلكته فُتح من جديد هنا في رحلة سوف تثريها اكتشافات أُخرى. إنّها امرأة تلك التي ترشدنا، امرأة مولودة في فرنسا وتعيش فيها، لكنها قضت قسطاً كبيراً من حياتها في الجزائر، كل ذلك في فضاءين رئيسيين: فضاء الشفاهية، ونغمات الأجداد في بلاد القبائل".



