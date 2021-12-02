"كتاب السفر" مشاهدات لدول عربية عدة
"كتاب السفر" للكاتب والإعلامي المغربي محمد بهجاجي، يتضمن الكتاب نخبة من مشاهدات لدول زارها، بعضها نشر من قبل على صفحات جريدة «الاتحاد الاشتراكي» المغربية، والبعض الآخر ينشر لأول مرة.
"الأدب والتحوّل" دراسة سرديّة لخبرات تغيّر الحياة جرّاء القراءة
كتاب "الأدب والتحوّل" من تأليف تور ماغنوس تانجيراس، بينما يستمر أكثر من مركز أكاديمي في العالم بإجراء أبحاث علميّة وفيزيولوجية تستهدف رصد انعكاسات القراءة على دماغِ الإنسان، وتفسير استجاباته العاطفيّة للنصوص التي تعرض عليه، بات من المسلّم به أن لقراءة النّصوص الأدبيّة تأثيرات سيكولوجية وعاطفيّة متفاوتة على الأفراد قد يتجاوز بعضها لحظة فعل القراءة ذاتها.
"شهداء بلا قضية... مقاتلون صغار على جبهات كبيرة"
كتاب "شهداء بلا قضية... مقاتلون صغار على جبهات كبيرة" للباحث والحقوقي حسين جلبي، استكمل فيه دراسة ما بدأه سابقاً من ملفات كردية تناول فيها شؤونًا حساسةً تخص المجتمع الكردي في سوريا، والمتغيرات التي طرأت عليه في السنوات العشر الأخيرة.
"ابن سينا، أو إسلام الأنوار" حياته وفكره ومشاكله
كتاب "ابن سينا، أو إسلام الأنوار" للباحث الجزائري الأصل عمر مرزوق، يقول فيه إن أكبر مشكلة واجهت ابن سينا في حياته وظلت تلاحقه حتى النهاية هي: معارضة الفقهاء المتشددين له وتركيزهم الشديد عليه حتى أقضّوا مضجعه. نعم لقد كان رد فعل رجال الدين عليه وعلى أفكاره ومؤلفاته سلبياً جداً.
"وهل يرقد الموج" مجموعة شعرية تحمل الآمال والخيبات
كتاب "وهل يرقد الموج" للشاعرة والإعلامية الجزائرية لويزة ناظور، مجموعة شعرية جديدة قدّم لها من المستعرب البارز أندريه ميكيل بقوله: "ليست هذه هي المجموعة الشعرية الأولى للويزة ناظور، لكن المسار الذي سلكته فُتح من جديد هنا في رحلة سوف تثريها اكتشافات أُخرى. إنّها امرأة تلك التي ترشدنا، امرأة مولودة في فرنسا وتعيش فيها، لكنها قضت قسطاً كبيراً من حياتها في الجزائر، كل ذلك في فضاءين رئيسيين: فضاء الشفاهية، ونغمات الأجداد في بلاد القبائل".
"كتاب السفر" مشاهدات لدول عربية عدة