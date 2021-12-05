"اللعب" اكتشاف الذات وتقوية الروابط الاجتماعية
كتاب "اللعب" من تأليف ستيوارت براون و كريستوفر فون، ومن ترجمة ابتسام محمد الخضراء، يبحث هذا الكتاب في فهم اللَّعب، واستخدامه في العثور على الحقائق التي تحدث في أنفسنا، وكيفية التعبير عنها؛ إنه يدور حول تسخير القوة التي تشكلت في دواخلنا، تلك القوة التي تتيح لنا اكتشاف أعماقنا وتوسيع عالمنا.
"الله العلم البراهين" بحث علمي عن نظرية الخلق
كتاب "الله العلم البراهين" من تأليف المفكرين ميشيل - إيف بولوريه، وأوليفيه بوناسييس.
يقول المؤلفان ما معناه: كل هذه الاكتشافات العلمية تخلص إلى النتيجة التالية:
أن للكون بداية محددة تماماً، أي أنه مخلوق في لحظة ما، وإذا كانت له بداية فهذا يعني وجود سبب أو مسبب لهذه البداية. وبالتالي فالخلاصة الأكثر منطقية تدفعنا إلى الاعتقاد بوجود روحٍ ذكية تقف خلف الظواهر، أي وجود عقل عُلوي أعظم يحرك كل شيءٍ من خلف الستار. من الذي أعطى النقرة الأولى للانفجار الأعظم وخلق العالم؟
"الأدب والتحوّل" دراسة سرديّة لخبرات تغيّر الحياة جرّاء القراءة
كتاب "الأدب والتحوّل" من تأليف تور ماغنوس تانجيراس، بينما يستمر أكثر من مركز أكاديمي في العالم بإجراء أبحاث علميّة وفيزيولوجية تستهدف رصد انعكاسات القراءة على دماغِ الإنسان، وتفسير استجاباته العاطفيّة للنصوص التي تعرض عليه، بات من المسلّم به أن لقراءة النّصوص الأدبيّة تأثيرات سيكولوجية وعاطفيّة متفاوتة على الأفراد قد يتجاوز بعضها لحظة فعل القراءة ذاتها.
"شهداء بلا قضية... مقاتلون صغار على جبهات كبيرة"
كتاب "شهداء بلا قضية... مقاتلون صغار على جبهات كبيرة" للباحث والحقوقي حسين جلبي، استكمل فيه دراسة ما بدأه سابقاً من ملفات كردية تناول فيها شؤونًا حساسةً تخص المجتمع الكردي في سوريا، والمتغيرات التي طرأت عليه في السنوات العشر الأخيرة.
"اللعب" اكتشاف الذات وتقوية الروابط الاجتماعية