"الله العلم البراهين" بحث علمي عن نظرية الخلق
كتاب "الله العلم البراهين" من تأليف المفكرين ميشيل - إيف بولوريه، وأوليفيه بوناسييس.
يقول المؤلفان ما معناه: كل هذه الاكتشافات العلمية تخلص إلى النتيجة التالية:
أن للكون بداية محددة تماماً، أي أنه مخلوق في لحظة ما، وإذا كانت له بداية فهذا يعني وجود سبب أو مسبب لهذه البداية. وبالتالي فالخلاصة الأكثر منطقية تدفعنا إلى الاعتقاد بوجود روحٍ ذكية تقف خلف الظواهر، أي وجود عقل عُلوي أعظم يحرك كل شيءٍ من خلف الستار. من الذي أعطى النقرة الأولى للانفجار الأعظم وخلق العالم؟
"الأدب والتحوّل" دراسة سرديّة لخبرات تغيّر الحياة جرّاء القراءة
كتاب "الأدب والتحوّل" من تأليف تور ماغنوس تانجيراس، بينما يستمر أكثر من مركز أكاديمي في العالم بإجراء أبحاث علميّة وفيزيولوجية تستهدف رصد انعكاسات القراءة على دماغِ الإنسان، وتفسير استجاباته العاطفيّة للنصوص التي تعرض عليه، بات من المسلّم به أن لقراءة النّصوص الأدبيّة تأثيرات سيكولوجية وعاطفيّة متفاوتة على الأفراد قد يتجاوز بعضها لحظة فعل القراءة ذاتها.
"شهداء بلا قضية... مقاتلون صغار على جبهات كبيرة"
كتاب "شهداء بلا قضية... مقاتلون صغار على جبهات كبيرة" للباحث والحقوقي حسين جلبي، استكمل فيه دراسة ما بدأه سابقاً من ملفات كردية تناول فيها شؤونًا حساسةً تخص المجتمع الكردي في سوريا، والمتغيرات التي طرأت عليه في السنوات العشر الأخيرة.
"ابن سينا، أو إسلام الأنوار" حياته وفكره ومشاكله
كتاب "ابن سينا، أو إسلام الأنوار" للباحث الجزائري الأصل عمر مرزوق، يقول فيه إن أكبر مشكلة واجهت ابن سينا في حياته وظلت تلاحقه حتى النهاية هي: معارضة الفقهاء المتشددين له وتركيزهم الشديد عليه حتى أقضّوا مضجعه. نعم لقد كان رد فعل رجال الدين عليه وعلى أفكاره ومؤلفاته سلبياً جداً.
"الله العلم البراهين" بحث علمي عن نظرية الخلق