"الله العلم البراهين" بحث علمي عن نظرية الخلق

كتاب "الله العلم البراهين" من تأليف المفكرين ميشيل - إيف بولوريه، وأوليفيه بوناسييس.

يقول المؤلفان ما معناه: كل هذه الاكتشافات العلمية تخلص إلى النتيجة التالية:

أن للكون بداية محددة تماماً، أي أنه مخلوق في لحظة ما، وإذا كانت له بداية فهذا يعني وجود سبب أو مسبب لهذه البداية. وبالتالي فالخلاصة الأكثر منطقية تدفعنا إلى الاعتقاد بوجود روحٍ ذكية تقف خلف الظواهر، أي وجود عقل عُلوي أعظم يحرك كل شيءٍ من خلف الستار. من الذي أعطى النقرة الأولى للانفجار الأعظم وخلق العالم؟



