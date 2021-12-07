"النظام العالمي ما بعد الجائحة" رؤية جديدة حول الحوكمة العالمية

كتاب اليوم بعنوان "النظام العالمي ما بعد الجائحة" للباحث الهندي المتخصص في العلاقات الدكتور سيتاكانتا ميشرا، يسعى فيه الكاتب إلى تحديد الملامح الرئيسية للنظام العالمي الجديد ما بعد "كوفيد – 19"، والذي ربما سيكون، بحسب رأيه، غير واضح بالكامل خلال العامين المقبلين. ويقول فيه إنه إذا استمر غياب القوى الأميركية والأوروبية عن تشكيل وحدة عالمية كما هو معتاد، فربما تغتنم الصين والهند هذه الفرصة للبدءِ في وضع قواعد جديدة والشروع في اتخاذ إجراءات تتوافق ورؤية كل منهما للحوكمة العالمية.

