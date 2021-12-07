"النظام العالمي ما بعد الجائحة" رؤية جديدة حول الحوكمة العالمية
كتاب اليوم بعنوان "النظام العالمي ما بعد الجائحة" للباحث الهندي المتخصص في العلاقات الدكتور سيتاكانتا ميشرا، يسعى فيه الكاتب إلى تحديد الملامح الرئيسية للنظام العالمي الجديد ما بعد "كوفيد – 19"، والذي ربما سيكون، بحسب رأيه، غير واضح بالكامل خلال العامين المقبلين. ويقول فيه إنه إذا استمر غياب القوى الأميركية والأوروبية عن تشكيل وحدة عالمية كما هو معتاد، فربما تغتنم الصين والهند هذه الفرصة للبدءِ في وضع قواعد جديدة والشروع في اتخاذ إجراءات تتوافق ورؤية كل منهما للحوكمة العالمية.
Exponential عمالقة العالم الجدد في مواكبة التطور التكنولوجي
كتاب Exponential من تأليف رجل الأعمال والمحلل في ميدان التكنولوجيا عظيم أزهر. يجادل فيه بأن التكنولوجيا تتطور بمعدل أسّي متزايد. لكنّ المجتمع البشري، من الأعمال اليومية إلى المؤسسات، لا يمكنه مطلقاً التكيف إلا بوتيرة أبطأ وبشكل تدريجي. والنتيجة هي خلق «فجوة أسية» بين قوة التكنولوجيا الجديدة وقدرتنا على المواكبة.
"اللعب" اكتشاف الذات وتقوية الروابط الاجتماعية
كتاب "اللعب" من تأليف ستيوارت براون و كريستوفر فون، ومن ترجمة ابتسام محمد الخضراء، يبحث هذا الكتاب في فهم اللَّعب، واستخدامه في العثور على الحقائق التي تحدث في أنفسنا، وكيفية التعبير عنها؛ إنه يدور حول تسخير القوة التي تشكلت في دواخلنا، تلك القوة التي تتيح لنا اكتشاف أعماقنا وتوسيع عالمنا.
"الله العلم البراهين" بحث علمي عن نظرية الخلق
كتاب "الله العلم البراهين" من تأليف المفكرين ميشيل - إيف بولوريه، وأوليفيه بوناسييس.
يقول المؤلفان ما معناه: كل هذه الاكتشافات العلمية تخلص إلى النتيجة التالية:
أن للكون بداية محددة تماماً، أي أنه مخلوق في لحظة ما، وإذا كانت له بداية فهذا يعني وجود سبب أو مسبب لهذه البداية. وبالتالي فالخلاصة الأكثر منطقية تدفعنا إلى الاعتقاد بوجود روحٍ ذكية تقف خلف الظواهر، أي وجود عقل عُلوي أعظم يحرك كل شيءٍ من خلف الستار. من الذي أعطى النقرة الأولى للانفجار الأعظم وخلق العالم؟
"النظام العالمي ما بعد الجائحة" رؤية جديدة حول الحوكمة العالمية