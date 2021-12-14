كتاب "درب الصد" عالم يسير نحو الخراب
روايةٌ ينطوي عنوانُها على النصفِ الأولِ من مثلٍ عراقيٍ شائعٍ هو «درب الصد ما رد» والإيحاء بأن الطريقَ الذي قد تسلكُه الشخصيةُ الروائيةُ هو طريقٌ خطرٌ وقاتلٌ، ولا عودةٌ سالمةٌ لسالِكِه. وربما يعززُ أفقَ التوقعِ هذا المشهدُ الدراميُ الصامتُ (بانتومايم) الأخاذُ والغامضُ الذي تستهلُ المؤلفةُ روايتَها به.
تحكي الروايةُ عن تدميرِ الحياةِ المدنيةِ والقيمِ الإنسانيةِ من قبلِ الاحتلال.
الذكاء الاصطناعي ومواقع التواصل الاجتماعي
المواطنة الرقمية والتقنيات الجديدة وتطبيقاتها
يمثلُ الكتابُ سياحةً علميةً، في آفاقِ «الميديا» الحديثةِ وتطورِها التكنولوجي المتسارعِ التي أصبحت هماً أساسياً للبشرِ، ويحاولُ الإجابةَ عن حُزمةٍ من التساؤلاتِ المهمةِ من أبرزِها: هل أصبحُ الفردُ المعاصرُ مواطناً رقمياً، وإلى أيِ مدى تصبحُ المواطنةُ الرقميةُ بديلاً للفردِ في المجتمعاتِ المعاصرة، ثم هل سيصبحُ رأسُ الإنسانِ موضعاً للشرائحِ الإلكترونية، وهل ستصدقُ النبوءةُ بأن الذكاءَ الاصطناعيَ سيتغلبُ على الذكاءِ الطبيعيِ في عامِ ألفينِ وخمسةٍ وأربعينَ 2045؟
A Mind at Play - شانون... الرجل الذي صنع عصرنا المعلوماتي
كتاب A Mind at Play من تأليف الصحافي جيمي سوني، والمنظر السياسي روب غودمان، عن سيرة كلود شانون (Claude Shannon) أحد أهم صناع العصر الرقمي.
يغوص الكتاب في أفكار شانون من خلال عرض المزيد من تفاصيل حياته، واهتماماته الكثيرة التي كان لها تأثيرها الكبير في صياغة شكل العصر المعلوماتي الذي نعيشه اليوم.
"ولكنّ قلبي... متنبي الألفية الثالثة" الشعر لمواجهة الإحباط الخاص والعام
نتناولُ اليومَ كتابَ "ولكنّ قلبي... متنبي الألفيةِ الثالثة" للشاعرِ والروائيِ يوسف رخا،
ينقسمُ الكتابُ إلى قسمينِ: «الديوان» و«الشرح»، معززاً برسومٍ للفنانِ وليد طاهر العابرة من غلافِ الكتابِ إلى الجزأين.
يضمُ جزءُ الديوان عشرينَ قصيدةَ نثرٍ كتبها رخا بتحفيزٍ من عشرينَ بيتاً للمتنبي. يسبحُ بيتُ المتنبي في بياضِ الصفحةِ اليمنى، وعلى الصفحةِ اليسرى قصيدةُ يوسف رخا.
معارضةٌ نثريةٌ للمنظومِ، أو كتابةٌ على كتابةٍ، حيثُ تتسلمُ القصيدةُ النثريةُ القولَ من البيتِ الشعري لتصنعَ مفاجأتِها في كلِ مرة؛ فأحياناً تبدو استكمالاً للبيتِ القديمِ من جهةِ البناءِ اللغوي، لكنها تدفعُ بالسياقِ إلى جهةِ معنى آخر.
أما في قسمِ «الشرح» من كتابِ «ولكن قلبي» نقفُ على مخاتلةٍ أخرى، حيث لن يشرحَ رخا قصائدَهُ أو أبياتَ المتنبي، لكنه يشرحُ نفسَه، ويحاولُ أن يفهمَ ماهيةَ الشعرِ، في نصٍ غاية في العذوبة، نتعرفُ فيه على ملامحِ الكاتبِ الثقافيةِ والحياتيةِ وسيرةِ قراءاتِه، ونعرفُ أن قراءةَ المتنبي كانت في الأساسِ جزءاً من مواجهةٍ مع أنواعٍ مختلفةٍ من الإحباطِ الخاصِ والعام.
صدر عن «دار التنوير»
"النظام العالمي ما بعد الجائحة" رؤية جديدة حول الحوكمة العالمية
كتاب اليوم بعنوان "النظام العالمي ما بعد الجائحة" للباحث الهندي المتخصص في العلاقات الدكتور سيتاكانتا ميشرا، يسعى فيه الكاتب إلى تحديد الملامح الرئيسية للنظام العالمي الجديد ما بعد "كوفيد – 19"، والذي ربما سيكون، بحسب رأيه، غير واضح بالكامل خلال العامين المقبلين. ويقول فيه إنه إذا استمر غياب القوى الأميركية والأوروبية عن تشكيل وحدة عالمية كما هو معتاد، فربما تغتنم الصين والهند هذه الفرصة للبدءِ في وضع قواعد جديدة والشروع في اتخاذ إجراءات تتوافق ورؤية كل منهما للحوكمة العالمية.
كتاب "درب الصد" عالم يسير نحو الخراب