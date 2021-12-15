"أهلاً بالعالم، أن تكون إنساناً في عصر الخوارزميات" قوة الخوارزميات في قطاعات الحياة

الذكاء الاصطناعي ومواقع التواصل الاجتماعي

المواطنة الرقمية والتقنيات الجديدة وتطبيقاتها

يمثلُ الكتابُ سياحةً علميةً، في آفاقِ «الميديا» الحديثةِ وتطورِها التكنولوجي المتسارعِ التي أصبحت هماً أساسياً للبشرِ، ويحاولُ الإجابةَ عن حُزمةٍ من التساؤلاتِ المهمةِ من أبرزِها: هل أصبحُ الفردُ المعاصرُ مواطناً رقمياً، وإلى أيِ مدى تصبحُ المواطنةُ الرقميةُ بديلاً للفردِ في المجتمعاتِ المعاصرة، ثم هل سيصبحُ رأسُ الإنسانِ موضعاً للشرائحِ الإلكترونية، وهل ستصدقُ النبوءةُ بأن الذكاءَ الاصطناعيَ سيتغلبُ على الذكاءِ الطبيعيِ في عامِ ألفينِ وخمسةٍ وأربعينَ 2045؟

