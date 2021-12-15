"أهلاً بالعالم، أن تكون إنساناً في عصر الخوارزميات" قوة الخوارزميات في قطاعات الحياة
كتاب "أهلاً بالعالم، أن تكون إنساناً في عصرِ الخوارزميات" لأستاذة رياضيات المدن هانا فراي، ومن ترجمة محمد جمال. تم تأليف الكتاب بشكل مبسط جدا ليفهمه العموم الغارق في الاستهلاك الرقمي، وبإشكالية يمكن صياغتها كالآتي؛ لمن السلطة؟ للإنسان أم للخوارزميات؟ وهل الخوارزميات خير أم شر؟ يعالج الكتاب إشكاليته من خلال موضوعات متعددة، أهمها الحديث عن قوة الخوارزميات وانتشار مجالها في كل قطاعات الحياة.
"يهود مصر في القرن العشرين - كيف عاشوا ولماذا خرجوا؟"
كتاب "يهود مصر في القرن العشرين - كيف عاشوا ولماذا خرجوا؟" للدكتور محمد أبو الغار، أستاذ علم الأجنة. أتى الكتاب بعد رحلة بحث شاقة وطويلة يتقصى بها الكاتب حياة اليهود وأدوارهم في تاريخِ البلد، ليضع دراسة شاملة موثقة بالمراجع المختلفة عربياً وأجنبياً عبر 11 فصلاً، مذيلة بملحق صور للمصادر التي التقاها المؤلف.
كتاب "درب الصد" عالم يسير نحو الخراب
روايةٌ ينطوي عنوانُها على النصفِ الأولِ من مثلٍ عراقيٍ شائعٍ هو «درب الصد ما رد» والإيحاء بأن الطريقَ الذي قد تسلكُه الشخصيةُ الروائيةُ هو طريقٌ خطرٌ وقاتلٌ، ولا عودةٌ سالمةٌ لسالِكِه. وربما يعززُ أفقَ التوقعِ هذا المشهدُ الدراميُ الصامتُ (بانتومايم) الأخاذُ والغامضُ الذي تستهلُ المؤلفةُ روايتَها به.
تحكي الروايةُ عن تدميرِ الحياةِ المدنيةِ والقيمِ الإنسانيةِ من قبلِ الاحتلال.
الذكاء الاصطناعي ومواقع التواصل الاجتماعي
المواطنة الرقمية والتقنيات الجديدة وتطبيقاتها
يمثلُ الكتابُ سياحةً علميةً، في آفاقِ «الميديا» الحديثةِ وتطورِها التكنولوجي المتسارعِ التي أصبحت هماً أساسياً للبشرِ، ويحاولُ الإجابةَ عن حُزمةٍ من التساؤلاتِ المهمةِ من أبرزِها: هل أصبحُ الفردُ المعاصرُ مواطناً رقمياً، وإلى أيِ مدى تصبحُ المواطنةُ الرقميةُ بديلاً للفردِ في المجتمعاتِ المعاصرة، ثم هل سيصبحُ رأسُ الإنسانِ موضعاً للشرائحِ الإلكترونية، وهل ستصدقُ النبوءةُ بأن الذكاءَ الاصطناعيَ سيتغلبُ على الذكاءِ الطبيعيِ في عامِ ألفينِ وخمسةٍ وأربعينَ 2045؟
A Mind at Play - شانون... الرجل الذي صنع عصرنا المعلوماتي
كتاب A Mind at Play من تأليف الصحافي جيمي سوني، والمنظر السياسي روب غودمان، عن سيرة كلود شانون (Claude Shannon) أحد أهم صناع العصر الرقمي.
يغوص الكتاب في أفكار شانون من خلال عرض المزيد من تفاصيل حياته، واهتماماته الكثيرة التي كان لها تأثيرها الكبير في صياغة شكل العصر المعلوماتي الذي نعيشه اليوم.
"أهلاً بالعالم، أن تكون إنساناً في عصر الخوارزميات" قوة الخوارزميات في قطاعات الحياة