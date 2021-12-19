"حواديت المآذن – التاريخ السري للحجارة" مساجد مصر والأسرار المخفية بين حجارتها
كتاب "حواديت المآذن – التاريخ السري للحجارة" للكاتب الصحفي إيهاب الحضري، يتناول فيه الأدوار المهمة التي لعبتها مساجد مصر في تاريخها السياسي والاجتماعي، لافتاً إلى أنها تعد ثروة معمارية وأثرية، تخفي بين حجارتها الكثير من الحكايات والمعارك التي ارتبطت بالطموح والمجد الشخصي للحكام في شتى العصور، وشهدت معاركهم ومؤامراتهم تحت عباءة الدين.
"The Age of AI and Our Human Future" عالم الذكاء الصناعي ومستقبلنا البشري
كتاب The Age of AI and Our Human Future من تأليف السياسي والدبلوماسي الأميركي هنري كيسنجر، مع اثنين من كبار الباحثين المرموقين في حقل الذكاء الصناعي؛ هما رجل الأعمال ومهندس البرمجيات إريك شميت، والباحث الثاني هو عالم الحاسوب الأميركي دانييل هتنلوكر، سعى المؤلفون في هذا الكتاب إلى تمكين القارئ من تحصيل معرفة شاملة، وإن كانت عامّة وغير تفصيلية، بشأن الأسئلة المفصلية التي ستواجهها الإنسانية في السنوات القليلة المقبلة، وإلقاء الضوء على الوسائل والأساليب التي تمكننا من معرفة كيفية الاستجابة المناسبة لها.
"أهلاً بالعالم، أن تكون إنساناً في عصر الخوارزميات" قوة الخوارزميات في قطاعات الحياة
كتاب "أهلاً بالعالم، أن تكون إنساناً في عصرِ الخوارزميات" لأستاذة رياضيات المدن هانا فراي، ومن ترجمة محمد جمال. تم تأليف الكتاب بشكل مبسط جدا ليفهمه العموم الغارق في الاستهلاك الرقمي، وبإشكالية يمكن صياغتها كالآتي؛ لمن السلطة؟ للإنسان أم للخوارزميات؟ وهل الخوارزميات خير أم شر؟ يعالج الكتاب إشكاليته من خلال موضوعات متعددة، أهمها الحديث عن قوة الخوارزميات وانتشار مجالها في كل قطاعات الحياة.
"يهود مصر في القرن العشرين - كيف عاشوا ولماذا خرجوا؟"
كتاب "يهود مصر في القرن العشرين - كيف عاشوا ولماذا خرجوا؟" للدكتور محمد أبو الغار، أستاذ علم الأجنة. أتى الكتاب بعد رحلة بحث شاقة وطويلة يتقصى بها الكاتب حياة اليهود وأدوارهم في تاريخِ البلد، ليضع دراسة شاملة موثقة بالمراجع المختلفة عربياً وأجنبياً عبر 11 فصلاً، مذيلة بملحق صور للمصادر التي التقاها المؤلف.
كتاب "درب الصد" عالم يسير نحو الخراب
روايةٌ ينطوي عنوانُها على النصفِ الأولِ من مثلٍ عراقيٍ شائعٍ هو «درب الصد ما رد» والإيحاء بأن الطريقَ الذي قد تسلكُه الشخصيةُ الروائيةُ هو طريقٌ خطرٌ وقاتلٌ، ولا عودةٌ سالمةٌ لسالِكِه. وربما يعززُ أفقَ التوقعِ هذا المشهدُ الدراميُ الصامتُ (بانتومايم) الأخاذُ والغامضُ الذي تستهلُ المؤلفةُ روايتَها به.
تحكي الروايةُ عن تدميرِ الحياةِ المدنيةِ والقيمِ الإنسانيةِ من قبلِ الاحتلال.
"حواديت المآذن – التاريخ السري للحجارة" مساجد مصر والأسرار المخفية بين حجارتها