"فرنسا لم تقل كلمتها النهائية" دعوة للفرنسيين لرص صفوفهم والنهوض بدولة قوية

"The Age of AI and Our Human Future" عالم الذكاء الصناعي ومستقبلنا البشري

كتاب The Age of AI and Our Human Future من تأليف السياسي والدبلوماسي الأميركي هنري كيسنجر، مع اثنين من كبار الباحثين المرموقين في حقل الذكاء الصناعي؛ هما رجل الأعمال ومهندس البرمجيات إريك شميت، والباحث الثاني هو عالم الحاسوب الأميركي دانييل هتنلوكر، سعى المؤلفون في هذا الكتاب إلى تمكين القارئ من تحصيل معرفة شاملة، وإن كانت عامّة وغير تفصيلية، بشأن الأسئلة المفصلية التي ستواجهها الإنسانية في السنوات القليلة المقبلة، وإلقاء الضوء على الوسائل والأساليب التي تمكننا من معرفة كيفية الاستجابة المناسبة لها.