"فرنسا لم تقل كلمتها النهائية" دعوة للفرنسيين لرص صفوفهم والنهوض بدولة قوية
كتاب "فرنسا لم تقل كلمتها النهائية" من تأليف إريك زيمور يسلك فيه خطاً زمنياً يبدأ مع العام 2006 وينتهي مع العام 2020. وينطلق المؤلف من تعليقات مختارة مما يعتبره هو مهماً ويصب في إطار نظرية "الاستبدال الكبير" باحثاً عن حادثة هنا أو ظاهرة هناك لإثبات صحتها، ولكن أيضاً لإظهار أن فرنسا قادرة، كما يُبرز ذلك تاريخها العريق، على النهوض مجدداً من كبوتها بفضل "الرجل المنقذ".
"سيد اللعبة، هنري كيسنجر وفن دبلوماسية الشرق الأوسط"
كتابنا اليوم بعنوان "سيد اللعبة، هنري كيسنجر وفن دبلوماسية الشرق الأوسط"، من تأليف مارتن إنديك السفير الأميركي السابق في إسرائيل، يسرد في كتابه هذا قصصاً عن مشاركة الدكتور هنري كيسنجر في دبلوماسية السلام في الشرق الأوسط، بصفته مستشاراً للأمن القومي للرئيس ريتشارد نيكسون، ووزيراً للخارجية أيضاً، والذي ظل في منصبه كذلك في عهد الرئيس جيرالد فورد كوزير خارجيته.
"على المِحَكّ" مساءلة في كل ما يفعله الإنسان
كتاب "على المِحَكّ" للكاتب نسيم طالب، يركز فيه على ثلاثة دروس أساسية: أولها أن الأقلية غالباً ما تحكم الأكثرية، وثانيها أن محققي النجاحات الأكفاء مرهونون بقطاع عملهم، وثالثها أن الأكثر ثراء هم الأسهل خداعاً، لأن ما يمكن أن يخسروه يقل عما قد يخسره الباعة الذين أتَوا إليهم.
"حواديت المآذن – التاريخ السري للحجارة" مساجد مصر والأسرار المخفية بين حجارتها
كتاب "حواديت المآذن – التاريخ السري للحجارة" للكاتب الصحفي إيهاب الحضري، يتناول فيه الأدوار المهمة التي لعبتها مساجد مصر في تاريخها السياسي والاجتماعي، لافتاً إلى أنها تعد ثروة معمارية وأثرية، تخفي بين حجارتها الكثير من الحكايات والمعارك التي ارتبطت بالطموح والمجد الشخصي للحكام في شتى العصور، وشهدت معاركهم ومؤامراتهم تحت عباءة الدين.
"The Age of AI and Our Human Future" عالم الذكاء الصناعي ومستقبلنا البشري
كتاب The Age of AI and Our Human Future من تأليف السياسي والدبلوماسي الأميركي هنري كيسنجر، مع اثنين من كبار الباحثين المرموقين في حقل الذكاء الصناعي؛ هما رجل الأعمال ومهندس البرمجيات إريك شميت، والباحث الثاني هو عالم الحاسوب الأميركي دانييل هتنلوكر، سعى المؤلفون في هذا الكتاب إلى تمكين القارئ من تحصيل معرفة شاملة، وإن كانت عامّة وغير تفصيلية، بشأن الأسئلة المفصلية التي ستواجهها الإنسانية في السنوات القليلة المقبلة، وإلقاء الضوء على الوسائل والأساليب التي تمكننا من معرفة كيفية الاستجابة المناسبة لها.
"فرنسا لم تقل كلمتها النهائية" دعوة للفرنسيين لرص صفوفهم والنهوض بدولة قوية