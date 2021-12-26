"حكايتي مع الكتاب" كواليس النشر ومعارض الكتب على مدار نصف قرن
كتاب "حكايتي مع الكتاب" من تأليف الناشر ناصر جروس يجمع فيه المؤلف بين السيرة الذاتية الشخصية، والحياة المهنية التي خطاها على مدار أكثر من ستين سنة بصحبة الكتب. من مبنى قديم في شارع عز الدين في أحياء طرابلس القديمة حيث مركز توزيع الكتب، المجاور لمركز توزيع الصحف وهي المهمة التي تولاها عمه ووالده لسنوات طوال، وصولاً إلى نيويورك وفرانكفورت، ولندن، والمحافل الدولية المختلفة.
"فرنسا لم تقل كلمتها النهائية" دعوة للفرنسيين لرص صفوفهم والنهوض بدولة قوية
كتاب "فرنسا لم تقل كلمتها النهائية" من تأليف إريك زيمور يسلك فيه خطاً زمنياً يبدأ مع العام 2006 وينتهي مع العام 2020. وينطلق المؤلف من تعليقات مختارة مما يعتبره هو مهماً ويصب في إطار نظرية "الاستبدال الكبير" باحثاً عن حادثة هنا أو ظاهرة هناك لإثبات صحتها، ولكن أيضاً لإظهار أن فرنسا قادرة، كما يُبرز ذلك تاريخها العريق، على النهوض مجدداً من كبوتها بفضل "الرجل المنقذ".
"سيد اللعبة، هنري كيسنجر وفن دبلوماسية الشرق الأوسط"
كتابنا اليوم بعنوان "سيد اللعبة، هنري كيسنجر وفن دبلوماسية الشرق الأوسط"، من تأليف مارتن إنديك السفير الأميركي السابق في إسرائيل، يسرد في كتابه هذا قصصاً عن مشاركة الدكتور هنري كيسنجر في دبلوماسية السلام في الشرق الأوسط، بصفته مستشاراً للأمن القومي للرئيس ريتشارد نيكسون، ووزيراً للخارجية أيضاً، والذي ظل في منصبه كذلك في عهد الرئيس جيرالد فورد كوزير خارجيته.
"على المِحَكّ" مساءلة في كل ما يفعله الإنسان
كتاب "على المِحَكّ" للكاتب نسيم طالب، يركز فيه على ثلاثة دروس أساسية: أولها أن الأقلية غالباً ما تحكم الأكثرية، وثانيها أن محققي النجاحات الأكفاء مرهونون بقطاع عملهم، وثالثها أن الأكثر ثراء هم الأسهل خداعاً، لأن ما يمكن أن يخسروه يقل عما قد يخسره الباعة الذين أتَوا إليهم.
"حواديت المآذن – التاريخ السري للحجارة" مساجد مصر والأسرار المخفية بين حجارتها
كتاب "حواديت المآذن – التاريخ السري للحجارة" للكاتب الصحفي إيهاب الحضري، يتناول فيه الأدوار المهمة التي لعبتها مساجد مصر في تاريخها السياسي والاجتماعي، لافتاً إلى أنها تعد ثروة معمارية وأثرية، تخفي بين حجارتها الكثير من الحكايات والمعارك التي ارتبطت بالطموح والمجد الشخصي للحكام في شتى العصور، وشهدت معاركهم ومؤامراتهم تحت عباءة الدين.
"حكايتي مع الكتاب" كواليس النشر ومعارض الكتب على مدار نصف قرن