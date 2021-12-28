"سيرة حياة... عن مصير الإسلام والشيوعية في روسيا السوفيتية"
كتاب "سيرة حياة... عن مصير الإسلام والشيوعية في روسيا السوفيتية" من تأليف السفير الروسي أوليج أوزيروف وترجمة المصريين الدكتور محمد نصر الجبالي وعادل صديق، يتتبع المؤلف، خلال الكتاب الصفحات غير المعروفة لسيرة كريم حاكيموف أحد الدبلوماسيين السوفيت الأوائل، الذي وضع أسس علاقات بلاده بعد ثورة أكتوبر عام 1917 مع المملكة العربية السعودية واليمن.
"حملة يوليوس قيصر على أفريقيا وكفاح يوبا الأول" التاريخ القديم لأفريقيا
كتاب «حملة يوليوس قيصر على أفريقيا وكفاح يوبا الأول» للباحث الأكاديمي الجزائري د. العربي عقون. يوضح الكتاب أن مهمة قيصر لم تكن عملاً معزولاً موجهاً نحو الولاية الرومانية وحدها، بل كانت محسوسة في كل الشمال الأفريقي القديم من الحدود المصرية إلى المحيط، حيث كونت روما على البر الأفريقي ولاياتها، مقتطعة أجزاءً كبرى قبالة جزيرة صقلية، وكان احتلال هذا الجزء من أفريقيا في نظر الرومان آنذاك كافياً لحماية إيطاليا على الأقل أكثر من كونه توسعاً إمبريالياً.
"حكايتي مع الكتاب" كواليس النشر ومعارض الكتب على مدار نصف قرن
كتاب "حكايتي مع الكتاب" من تأليف الناشر ناصر جروس يجمع فيه المؤلف بين السيرة الذاتية الشخصية، والحياة المهنية التي خطاها على مدار أكثر من ستين سنة بصحبة الكتب. من مبنى قديم في شارع عز الدين في أحياء طرابلس القديمة حيث مركز توزيع الكتب، المجاور لمركز توزيع الصحف وهي المهمة التي تولاها عمه ووالده لسنوات طوال، وصولاً إلى نيويورك وفرانكفورت، ولندن، والمحافل الدولية المختلفة.
"فرنسا لم تقل كلمتها النهائية" دعوة للفرنسيين لرص صفوفهم والنهوض بدولة قوية
كتاب "فرنسا لم تقل كلمتها النهائية" من تأليف إريك زيمور يسلك فيه خطاً زمنياً يبدأ مع العام 2006 وينتهي مع العام 2020. وينطلق المؤلف من تعليقات مختارة مما يعتبره هو مهماً ويصب في إطار نظرية "الاستبدال الكبير" باحثاً عن حادثة هنا أو ظاهرة هناك لإثبات صحتها، ولكن أيضاً لإظهار أن فرنسا قادرة، كما يُبرز ذلك تاريخها العريق، على النهوض مجدداً من كبوتها بفضل "الرجل المنقذ".
"سيد اللعبة، هنري كيسنجر وفن دبلوماسية الشرق الأوسط"
كتابنا اليوم بعنوان "سيد اللعبة، هنري كيسنجر وفن دبلوماسية الشرق الأوسط"، من تأليف مارتن إنديك السفير الأميركي السابق في إسرائيل، يسرد في كتابه هذا قصصاً عن مشاركة الدكتور هنري كيسنجر في دبلوماسية السلام في الشرق الأوسط، بصفته مستشاراً للأمن القومي للرئيس ريتشارد نيكسون، ووزيراً للخارجية أيضاً، والذي ظل في منصبه كذلك في عهد الرئيس جيرالد فورد كوزير خارجيته.
"سيرة حياة... عن مصير الإسلام والشيوعية في روسيا السوفيتية"