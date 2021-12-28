"سيرة حياة... عن مصير الإسلام والشيوعية في روسيا السوفيتية"

"حملة يوليوس قيصر على أفريقيا وكفاح يوبا الأول" التاريخ القديم لأفريقيا

كتاب «حملة يوليوس قيصر على أفريقيا وكفاح يوبا الأول» للباحث الأكاديمي الجزائري د. العربي عقون. يوضح الكتاب أن مهمة قيصر لم تكن عملاً معزولاً موجهاً نحو الولاية الرومانية وحدها، بل كانت محسوسة في كل الشمال الأفريقي القديم من الحدود المصرية إلى المحيط، حيث كونت روما على البر الأفريقي ولاياتها، مقتطعة أجزاءً كبرى قبالة جزيرة صقلية، وكان احتلال هذا الجزء من أفريقيا في نظر الرومان آنذاك كافياً لحماية إيطاليا على الأقل أكثر من كونه توسعاً إمبريالياً.



