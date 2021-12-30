"العرب وتحديات التحول نحو المعرفة والابتكار" بحث في التكنولوجيا والابتكار
كتاب "العرب وتحديات التحول نحو المعرفة والابتكار" من تأليف الدكتور معين حمزة والدكتور عمر البزري, يمثّل الكتاب مرجعا موثوقا وموثّقا يمكن للمعنيين بشؤون البحث العلمي وأنشطة التكنولوجيا والابتكار في العالم العربي الإفادة منه. يغطي الكتاب الدول العربية كافة، ويجمع بين التوصيف والتحليل والاستشراف المستقبلي.
"سيرة حياة... عن مصير الإسلام والشيوعية في روسيا السوفيتية"
كتاب "سيرة حياة... عن مصير الإسلام والشيوعية في روسيا السوفيتية" من تأليف السفير الروسي أوليج أوزيروف وترجمة المصريين الدكتور محمد نصر الجبالي وعادل صديق، يتتبع المؤلف، خلال الكتاب الصفحات غير المعروفة لسيرة كريم حاكيموف أحد الدبلوماسيين السوفيت الأوائل، الذي وضع أسس علاقات بلاده بعد ثورة أكتوبر عام 1917 مع المملكة العربية السعودية واليمن.
Practical Ethics نظرة فلسفية عن الأخلاق العمليّة
كتاب "Practical Ethics" أو "الأخلاق العمليّة" للفيلسوف الأسترالي ومدير قسم أخلاقيّات البيولوجيا في جامعة برينستون في الولايات المتحدّة، بيتر سينجر، ذهب في كتابه هذا إلى أن الآباء والأمهات ينبغي أن يمتلكوا الحقّ في إنهاء حياة المواليد الجدد المصابين بإعاقات شديدة. ويقول إنه إذا تحتّم علينا الاختيار بين إنقاذ رضيعٍ بشري معاق وقرد شمبانزي فالواجب الأخلاقي إنقاذ الشمبانزي لانعدام الفرق في وعي الألم بين الحيوانات والبشر.
"حملة يوليوس قيصر على أفريقيا وكفاح يوبا الأول" التاريخ القديم لأفريقيا
كتاب «حملة يوليوس قيصر على أفريقيا وكفاح يوبا الأول» للباحث الأكاديمي الجزائري د. العربي عقون. يوضح الكتاب أن مهمة قيصر لم تكن عملاً معزولاً موجهاً نحو الولاية الرومانية وحدها، بل كانت محسوسة في كل الشمال الأفريقي القديم من الحدود المصرية إلى المحيط، حيث كونت روما على البر الأفريقي ولاياتها، مقتطعة أجزاءً كبرى قبالة جزيرة صقلية، وكان احتلال هذا الجزء من أفريقيا في نظر الرومان آنذاك كافياً لحماية إيطاليا على الأقل أكثر من كونه توسعاً إمبريالياً.
"حكايتي مع الكتاب" كواليس النشر ومعارض الكتب على مدار نصف قرن
كتاب "حكايتي مع الكتاب" من تأليف الناشر ناصر جروس يجمع فيه المؤلف بين السيرة الذاتية الشخصية، والحياة المهنية التي خطاها على مدار أكثر من ستين سنة بصحبة الكتب. من مبنى قديم في شارع عز الدين في أحياء طرابلس القديمة حيث مركز توزيع الكتب، المجاور لمركز توزيع الصحف وهي المهمة التي تولاها عمه ووالده لسنوات طوال، وصولاً إلى نيويورك وفرانكفورت، ولندن، والمحافل الدولية المختلفة.
"العرب وتحديات التحول نحو المعرفة والابتكار" بحث في التكنولوجيا والابتكار