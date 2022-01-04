"العلاقات العربية الروسية... " رؤى استراتيجية حول الدور الروسي في المنطقة العربية

كتاب "العلاقات العربية الروسية... رؤى استراتيجية وتحليلية حول الدور الروسي في المنطقة العربية"، من تقديم الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، ومن تحرير الدكتور محمود عزت، يدور الكتاب حول إعادة صياغة روسيا سياستها الخارجية تجاه المنطقة العربية، بما يتناسب مع أولوياتها من جهة ومع المصالحِ العربية من جهة أخرى، وتباين الأدوار التي قامت بها موسكو في القضية السورية والخلاف المصري الإثيوبي حول سد النهضة، فضلاً عن الملف الليبي.



