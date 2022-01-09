"لبنان بين الأمس والغد" رؤية متكاملة للوضعِ اللبناني منذ نشأته إلى اليوم
كتاب "لبنان بين الأمس والغد"، من تأليف نواف سلام، وهو قاضٍ في محكمة العدل الدولية في لاهاي. أتى الكتاب بمجموعة دراسات كتبت ونشرت سابقاً متفرقة بالإنجليزية أو الفرنسية على مدى ربعِ القرن الماضي. وهي في مجملها ترسم رؤية متكاملة للوضعِ اللبناني منذ التكوين الأول لهذه البقعة الصغيرة من الأرض إلى اليوم.
"سلاح غير مرخص: دونالد ترمب قوة إعلامية بلا مسؤولية"
كتاب "سلاحٍ غير مرخص: دونالد ترمب قوة إعلامية بلا مسؤولية" للصحافي العراقي كرم نعمة، والذي يعرفنا كيف منح "تويتر" الرئيس الأميركي منفذاً فريداً للتعبير عن نفسه كأقوى رجل في العالم، من دون قيود بروتوكول الرئاسة. وكان يفرض شروطه الخاصة على أي حوار يريده مع كل الأطراف داخل وخارج الولايات المتحدة، بتغريدة مقتضبة.
"العلاقات العربية الروسية... " رؤى استراتيجية حول الدور الروسي في المنطقة العربية
كتاب "العلاقات العربية الروسية... رؤى استراتيجية وتحليلية حول الدور الروسي في المنطقة العربية"، من تقديم الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، ومن تحرير الدكتور محمود عزت، يدور الكتاب حول إعادة صياغة روسيا سياستها الخارجية تجاه المنطقة العربية، بما يتناسب مع أولوياتها من جهة ومع المصالحِ العربية من جهة أخرى، وتباين الأدوار التي قامت بها موسكو في القضية السورية والخلاف المصري الإثيوبي حول سد النهضة، فضلاً عن الملف الليبي.
"من نحن؟" جدل حول الهوية القومية الأميركية
كتاب "من نحن؟" من تأليف العالم والسياسي الأميركي صامويل هنتجتون ومن ترجمة أحمد مختار الجمال، يجادل فيه المؤلف عن الهوية القومية الأميركية، ويشدد أن الأثر البروتستانتي هو العامل الأقوى في الهوية، وهو من يحدد القيم الأميركية الكبرى، وليست القوميات المختلطة وأعراف المهاجرين.
«الصمود... الصورة غير النمطية للعربي في الأدب الصهيوني»
كتاب «الصمود... الصورة غير النمطية للعربي في الأدب الصهيوني»، للناقد الدكتور حاتم الجوهري، المشرف على المركز العلمي للترجمة بهيئة الكتاب المصرية، يطرح الكاتب خلال فصول الكتاب عدة تساؤلات يشكل في نهايتها صورة غير نمطية للعربي في الأدب الصهيوني، يرى أنها كانت حاضرة فيه منذ فترة طويلة، لكن لم يلتفت لها الباحثون العرب لوقوعهم في أسر صورة نمطية سلبية.
"لبنان بين الأمس والغد" رؤية متكاملة للوضعِ اللبناني منذ نشأته إلى اليوم