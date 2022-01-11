"استنطاق الصمت - في الشعر والرؤيا" رؤى وأفكار جديدة عن العلاقة بين المسرح والشعر
كتاب "استنطاق الصمت - في الشعر والرؤيا" للمسرحي العراقي د. فاضل سوداني، يدور الكتاب عن العلاقة بين المسرح والشعر، وما أنتجته من رؤى وأفكار جديدة.
يتناول فيه المؤلف بالنقد والتحليل بعض التجارب الشعرية الحديثة في قصيدة النثر من منظور بصري ودرامي يعتمد على الذائقة الشخصية والانفعال الذاتي للمؤلف كمخرج وكاتب مسرحي أكثر من اعتماده على مناهج نظرية محددة الملامح.
"يوميات طائر الزنبرك" رواية تحاكي التجربة الفردية الروحانية
كتاب "يوميات طائر الزنبرك" للروائي الياباني الشهير هاروكي موراكامي، قصة تبدو لقارئها، للوهلة الأولى كأنها حكاية بوليسية، أو علاقة زوجية تتمزق، أو كأنما هي تنقيب عن أسرار دفينة من خبايا الحرب العالمية الثانية. رواية يمتزج فيها الهزل بالشر. تطرح في عمقها عدداً من الإشكالات منها الهوية والعلاقة بالآخر، والصلة بين الظاهر والباطن كما التجربة الفردية الروحانية.
"لبنان بين الأمس والغد" رؤية متكاملة للوضعِ اللبناني منذ نشأته إلى اليوم
كتاب "لبنان بين الأمس والغد"، من تأليف نواف سلام، وهو قاضٍ في محكمة العدل الدولية في لاهاي. أتى الكتاب بمجموعة دراسات كتبت ونشرت سابقاً متفرقة بالإنجليزية أو الفرنسية على مدى ربعِ القرن الماضي. وهي في مجملها ترسم رؤية متكاملة للوضعِ اللبناني منذ التكوين الأول لهذه البقعة الصغيرة من الأرض إلى اليوم.
"سلاح غير مرخص: دونالد ترمب قوة إعلامية بلا مسؤولية"
كتاب "سلاحٍ غير مرخص: دونالد ترمب قوة إعلامية بلا مسؤولية" للصحافي العراقي كرم نعمة، والذي يعرفنا كيف منح "تويتر" الرئيس الأميركي منفذاً فريداً للتعبير عن نفسه كأقوى رجل في العالم، من دون قيود بروتوكول الرئاسة. وكان يفرض شروطه الخاصة على أي حوار يريده مع كل الأطراف داخل وخارج الولايات المتحدة، بتغريدة مقتضبة.
"العلاقات العربية الروسية... " رؤى استراتيجية حول الدور الروسي في المنطقة العربية
كتاب "العلاقات العربية الروسية... رؤى استراتيجية وتحليلية حول الدور الروسي في المنطقة العربية"، من تقديم الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، ومن تحرير الدكتور محمود عزت، يدور الكتاب حول إعادة صياغة روسيا سياستها الخارجية تجاه المنطقة العربية، بما يتناسب مع أولوياتها من جهة ومع المصالحِ العربية من جهة أخرى، وتباين الأدوار التي قامت بها موسكو في القضية السورية والخلاف المصري الإثيوبي حول سد النهضة، فضلاً عن الملف الليبي.
"استنطاق الصمت - في الشعر والرؤيا" رؤى وأفكار جديدة عن العلاقة بين المسرح والشعر