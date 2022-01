"طش فش 9" كوميكس وكاريكاتير عن مجتمعنا العربي

كتاب “From Women To The World: Letters For A New Century” أي "من النساء إلى العالم: رسائل من أجل قرن جديد" من تأليف الصحافية والناشطة الاجتماعيّة ومؤسسة منتدى الفكر العالمي إليزابيث فيليبولي، يتألف الكتاب من رسائل كتبتها مجموعة من النساء منهن ثمان من المؤثرات العربيّات بين الكاتبات.