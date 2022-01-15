"طش فش 9" كوميكس وكاريكاتير عن مجتمعنا العربي
كتاب "طش فش 9" يضم العمل الجديد أعمالاً مختارة لأحد عشر فناناً من رسّامي الكوميكس والكاريكاتير العرب القدامى والجدد، بالإضافة إلى موضوعات متنوعة سياسية واجتماعية، بدءاً من المظاهرات المطلبية الشعبية، مروراً بجائحة كورونا وغيرها.
"الجسد وأنثروبولوجيا الإفراط" الرغبة والذات في مرايا الحياة
كتاب "الجسد وأنثروبولوجيا الإفراط" للكاتب المغربي عبد الصمد الكباص المختص في قضايا الفكر والفلسفة، يطرح الكتاب مجموعة من العناوين والمحاور المهمة؛ منها: "التجربة وفائض الزمن"، و"العمومية المحايثة: من التعريف إلى الاعتراف"، و"العالم مترجماً"، و"ترميم الأصل"، و"رغبة الوجود"، و"تعديل فلسفي في فكرة الحياة والوجه"، و"الزمن مرئياً"، و"الإيقاع والجثة: إرادة الطبيعة وشفافية الجسد"، و"الرغبة والزمان"، و"مصلحة الجسد"، و"المضاعفة: في أنثروبولوجيا الإفراط".
“From Women To The World: Letters For A New Century”
كتاب “From Women To The World: Letters For A New Century” أي "من النساء إلى العالم: رسائل من أجل قرن جديد" من تأليف الصحافية والناشطة الاجتماعيّة ومؤسسة منتدى الفكر العالمي إليزابيث فيليبولي، يتألف الكتاب من رسائل كتبتها مجموعة من النساء منهن ثمان من المؤثرات العربيّات بين الكاتبات.
"استنطاق الصمت - في الشعر والرؤيا" رؤى وأفكار جديدة عن العلاقة بين المسرح والشعر
كتاب "استنطاق الصمت - في الشعر والرؤيا" للمسرحي العراقي د. فاضل سوداني، يدور الكتاب عن العلاقة بين المسرح والشعر، وما أنتجته من رؤى وأفكار جديدة.
يتناول فيه المؤلف بالنقد والتحليل بعض التجارب الشعرية الحديثة في قصيدة النثر من منظور بصري ودرامي يعتمد على الذائقة الشخصية والانفعال الذاتي للمؤلف كمخرج وكاتب مسرحي أكثر من اعتماده على مناهج نظرية محددة الملامح.
"يوميات طائر الزنبرك" رواية تحاكي التجربة الفردية الروحانية
كتاب "يوميات طائر الزنبرك" للروائي الياباني الشهير هاروكي موراكامي، قصة تبدو لقارئها، للوهلة الأولى كأنها حكاية بوليسية، أو علاقة زوجية تتمزق، أو كأنما هي تنقيب عن أسرار دفينة من خبايا الحرب العالمية الثانية. رواية يمتزج فيها الهزل بالشر. تطرح في عمقها عدداً من الإشكالات منها الهوية والعلاقة بالآخر، والصلة بين الظاهر والباطن كما التجربة الفردية الروحانية.
"طش فش 9" كوميكس وكاريكاتير عن مجتمعنا العربي