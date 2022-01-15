"طش فش 9" كوميكس وكاريكاتير عن مجتمعنا العربي

كتاب "الجسد وأنثروبولوجيا الإفراط" للكاتب المغربي عبد الصمد الكباص المختص في قضايا الفكر والفلسفة، يطرح الكتاب مجموعة من العناوين والمحاور المهمة؛ منها: "التجربة وفائض الزمن"، و"العمومية المحايثة: من التعريف إلى الاعتراف"، و"العالم مترجماً"، و"ترميم الأصل"، و"رغبة الوجود"، و"تعديل فلسفي في فكرة الحياة والوجه"، و"الزمن مرئياً"، و"الإيقاع والجثة: إرادة الطبيعة وشفافية الجسد"، و"الرغبة والزمان"، و"مصلحة الجسد"، و"المضاعفة: في أنثروبولوجيا الإفراط".

