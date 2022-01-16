"Leo Tolstoy Critical Lives" ليو تولستوي... حيوات حرجة
كتاب "Leo Tolstoy Critical Lives" أو "ليو تولستوي... حيواتٌ حرجة"، من تأليف أندريه زورين، الأستاذ المتخصص بالتاريخِ والأدب الروسي في جامعة أكسفورد. يتناول فيه سيرة حياة الروائي الروسي ليو تولستوي، ويلقي الكاتب الضوء على جوانب عدة في حياة صاحب "الحرب والسلام" وكتاباته، التي يتعامل معها كوحدة واحدة غير قابلة للتجزئة. إن عبقرية فن تولستوي، كما يقول، "تكمن في الجمعِ بين الحقيقة والعمق؛ فهو مستعد من خلال أي مناسبة، مهما بدت تافهة، لاستخلاص استنتاجات رئيسية حول البشرية".
"الجسد وأنثروبولوجيا الإفراط" الرغبة والذات في مرايا الحياة
كتاب "الجسد وأنثروبولوجيا الإفراط" للكاتب المغربي عبد الصمد الكباص المختص في قضايا الفكر والفلسفة، يطرح الكتاب مجموعة من العناوين والمحاور المهمة؛ منها: "التجربة وفائض الزمن"، و"العمومية المحايثة: من التعريف إلى الاعتراف"، و"العالم مترجماً"، و"ترميم الأصل"، و"رغبة الوجود"، و"تعديل فلسفي في فكرة الحياة والوجه"، و"الزمن مرئياً"، و"الإيقاع والجثة: إرادة الطبيعة وشفافية الجسد"، و"الرغبة والزمان"، و"مصلحة الجسد"، و"المضاعفة: في أنثروبولوجيا الإفراط".
“From Women To The World: Letters For A New Century”
كتاب “From Women To The World: Letters For A New Century” أي "من النساء إلى العالم: رسائل من أجل قرن جديد" من تأليف الصحافية والناشطة الاجتماعيّة ومؤسسة منتدى الفكر العالمي إليزابيث فيليبولي، يتألف الكتاب من رسائل كتبتها مجموعة من النساء منهن ثمان من المؤثرات العربيّات بين الكاتبات.
"استنطاق الصمت - في الشعر والرؤيا" رؤى وأفكار جديدة عن العلاقة بين المسرح والشعر
كتاب "استنطاق الصمت - في الشعر والرؤيا" للمسرحي العراقي د. فاضل سوداني، يدور الكتاب عن العلاقة بين المسرح والشعر، وما أنتجته من رؤى وأفكار جديدة.
يتناول فيه المؤلف بالنقد والتحليل بعض التجارب الشعرية الحديثة في قصيدة النثر من منظور بصري ودرامي يعتمد على الذائقة الشخصية والانفعال الذاتي للمؤلف كمخرج وكاتب مسرحي أكثر من اعتماده على مناهج نظرية محددة الملامح.
"Leo Tolstoy Critical Lives" ليو تولستوي... حيوات حرجة