"A Farewell to Gabo and Mercedes" كواليس حياة الروائي غابرييل غارسيّا ماركيز

كتاب "Leo Tolstoy Critical Lives" أو "ليو تولستوي... حيواتٌ حرجة"، من تأليف أندريه زورين، الأستاذ المتخصص بالتاريخِ والأدب الروسي في جامعة أكسفورد. يتناول فيه سيرة حياة الروائي الروسي ليو تولستوي، ويلقي الكاتب الضوء على جوانب عدة في حياة صاحب "الحرب والسلام" وكتاباته، التي يتعامل معها كوحدة واحدة غير قابلة للتجزئة. إن عبقرية فن تولستوي، كما يقول، "تكمن في الجمعِ بين الحقيقة والعمق؛ فهو مستعد من خلال أي مناسبة، مهما بدت تافهة، لاستخلاص استنتاجات رئيسية حول البشرية".

