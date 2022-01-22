"واقف في الظلام" تجربة الشاعر عبد الزهرة زكي مع الاعتقال التعسّفي
كتاب "واقف في الظلام" للشاعرِ عبد الزهرة زكي. يندرج الكتاب فيما يمكن تسميته: رواية السيرة. وهو كتاب في أدب السجون أيضاً. إنها قصة اعتقال شخصية. شاعر، وصحافي معروف، يلقى به في زنزانة انفرادية، مع سيل من التعذيب الجسدي، لمجرد أنه تسلم رسالة من شخص محسوب على الجهة المعادية لنظام صدّام حسين.
"A Farewell to Gabo and Mercedes" كواليس حياة الروائي غابرييل غارسيّا ماركيز
كتاب A Farewell to Gabo and Mercedes أو "وداع... غابو ومرسيديس" من تأليف رودريغو ماركيز ابن الروائي والصحفي الكولومبي الشهير غابرييل غارسيّا ماركيز، يتذكر فيه الابن كيف عاش والداه، ومن الأسرار التي يكشفها رودريغو في كتابه، أن والده عاش في سنواته الأخيرة حالةً شبيهة بالتي نقلها الممثل المعروف أنطوني هوبكينز في فيلمه الأخير "الأب"، حيث يقوم بدور رجل كهل، متوتر ومتلهف لأنه بدأ يفقد ذاكرته ويشعر بالضياع بين أفراد عائلته التي لم يعد يتعرّف على أفرادها.
“Doom: The Politics of Catastrophe” الأقدار الغاشمة: سياسات إدارة الكوارث
كتاب "Doom: The Politics of Catastrophe" أو "الأقدار الغاشمة: سياسات إدارة الكوارث" من تأليف نيال فيرغسون، المؤرخ الليبرالي الأكثر شعبيّة في الغرب. ألهمته فترة عزلة "كوفيد 19" الإجباريّة خلال عام 2020 للتقليب في دفاتر الاستجابات البشريّة للكوارث ومحاولة استخلاص الدروس التي يمكن الاستفادة منها للتعامل مع مأزقنا الحالي، كما تلك المقبلة.
"الخلاص من الغرب... الأوراسية" الحضارات الأرضية مقابل الحضارات الأطلسية
كتاب "الخلاص من الغرب... الأوراسية... الحضارات الأرضية مقابل الحضارات الأطلسية" للكاتب ألكسندر دوغين وترجمة الروائي علي بدر. جاء في مقدمة الكتاب أن المؤلف "يبشر بالحركة الثقافية الأوراسية، التي تشتمل على أطروحة فلسفية سياسية معادية لليبرالية تماماً، ومعادية للنظم الغربية وللحضارات الأطلسية".
"Leo Tolstoy Critical Lives" ليو تولستوي... حيوات حرجة
كتاب "Leo Tolstoy Critical Lives" أو "ليو تولستوي... حيواتٌ حرجة"، من تأليف أندريه زورين، الأستاذ المتخصص بالتاريخِ والأدب الروسي في جامعة أكسفورد. يتناول فيه سيرة حياة الروائي الروسي ليو تولستوي، ويلقي الكاتب الضوء على جوانب عدة في حياة صاحب "الحرب والسلام" وكتاباته، التي يتعامل معها كوحدة واحدة غير قابلة للتجزئة. إن عبقرية فن تولستوي، كما يقول، "تكمن في الجمعِ بين الحقيقة والعمق؛ فهو مستعد من خلال أي مناسبة، مهما بدت تافهة، لاستخلاص استنتاجات رئيسية حول البشرية".
"واقف في الظلام" تجربة الشاعر عبد الزهرة زكي مع الاعتقال التعسّفي