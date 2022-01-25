"الحزام والطريق... إحياء للماضي أم استشراف للمستقبل؟"
كتاب "الحزام والطريق... إحياء للماضي أم استشراف للمستقبل؟" من تقديم الدكتورة شيرين جابر وتحرير سوزان عابد. يتضمن الكتاب مجموعة من الدراسات والأبحاث التحليلية والاستشرافية حول مبادرة "الحزام والطريق" الصينية، التي أطلقتها الصين في عام 2013 بهدف إحياء طريق الحرير القديم، والانتشار الممنهجِ من خلاله في بلدان الشرق الأوسط، وضخِ استثمارات هائلة لإقامة مشروعات متنوعة تدعم وتقنن الوجود الصيني هناك.
"واقف في الظلام" تجربة الشاعر عبد الزهرة زكي مع الاعتقال التعسّفي
كتاب "واقف في الظلام" للشاعرِ عبد الزهرة زكي. يندرج الكتاب فيما يمكن تسميته: رواية السيرة. وهو كتاب في أدب السجون أيضاً. إنها قصة اعتقال شخصية. شاعر، وصحافي معروف، يلقى به في زنزانة انفرادية، مع سيل من التعذيب الجسدي، لمجرد أنه تسلم رسالة من شخص محسوب على الجهة المعادية لنظام صدّام حسين.
"A Farewell to Gabo and Mercedes" كواليس حياة الروائي غابرييل غارسيّا ماركيز
كتاب A Farewell to Gabo and Mercedes أو "وداع... غابو ومرسيديس" من تأليف رودريغو ماركيز ابن الروائي والصحفي الكولومبي الشهير غابرييل غارسيّا ماركيز، يتذكر فيه الابن كيف عاش والداه، ومن الأسرار التي يكشفها رودريغو في كتابه، أن والده عاش في سنواته الأخيرة حالةً شبيهة بالتي نقلها الممثل المعروف أنطوني هوبكينز في فيلمه الأخير "الأب"، حيث يقوم بدور رجل كهل، متوتر ومتلهف لأنه بدأ يفقد ذاكرته ويشعر بالضياع بين أفراد عائلته التي لم يعد يتعرّف على أفرادها.
“Doom: The Politics of Catastrophe” الأقدار الغاشمة: سياسات إدارة الكوارث
كتاب "Doom: The Politics of Catastrophe" أو "الأقدار الغاشمة: سياسات إدارة الكوارث" من تأليف نيال فيرغسون، المؤرخ الليبرالي الأكثر شعبيّة في الغرب. ألهمته فترة عزلة "كوفيد 19" الإجباريّة خلال عام 2020 للتقليب في دفاتر الاستجابات البشريّة للكوارث ومحاولة استخلاص الدروس التي يمكن الاستفادة منها للتعامل مع مأزقنا الحالي، كما تلك المقبلة.
"الحزام والطريق... إحياء للماضي أم استشراف للمستقبل؟"