"أريد أن أقتلك في مكان يحبنا" قصائد عن الحب والأحلام ومآسي الوطن

كتاب "أريد أن أقتلك في مكان يحبنا" للشاعرة السورية سوزان علي. ديوان شعري تمتزج في قصائده مفارقات الحب والأحلام والذكريات، بمآسي الوطن وهمومه، وتنعكس على مرآة الذات الشاعرة في شكل أيقونات شعرية، تبحث عن سقف أو جدار، أو أي شيء يمكن أن تُثبت عليه صورتها، وتلمس في ظلاله ملامحها وروحها المطاردة المقموعة، ويتحول هذا المزيج الخصب في أغلب قصائد الديوان إلى صرخة مفتوحة على الماضي والحاضر والغد.