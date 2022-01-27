"أريد أن أقتلك في مكان يحبنا" قصائد عن الحب والأحلام ومآسي الوطن
كتاب "أريد أن أقتلك في مكان يحبنا" للشاعرة السورية سوزان علي. ديوان شعري تمتزج في قصائده مفارقات الحب والأحلام والذكريات، بمآسي الوطن وهمومه، وتنعكس على مرآة الذات الشاعرة في شكل أيقونات شعرية، تبحث عن سقف أو جدار، أو أي شيء يمكن أن تُثبت عليه صورتها، وتلمس في ظلاله ملامحها وروحها المطاردة المقموعة، ويتحول هذا المزيج الخصب في أغلب قصائد الديوان إلى صرخة مفتوحة على الماضي والحاضر والغد.
"قراءات فكرية – سياسية" بحث فكري حول الدين والسياسة والاقتصاد
كتاب "قراءات فكرية – سياسية"، للأكاديمي والباحث د. هاشم نعمة فياض. يضم الكتاب مجموعة من القراءات والموضوعات المتعلقة بالفكر الديني والسياسي والاجتماعي - الاقتصادي والهجرة والاندماج، والظاهرة الدينية من علم اللاهوت إلى علم الأديان المقارن.
"الحزام والطريق... إحياء للماضي أم استشراف للمستقبل؟"
كتاب "الحزام والطريق... إحياء للماضي أم استشراف للمستقبل؟" من تقديم الدكتورة شيرين جابر وتحرير سوزان عابد. يتضمن الكتاب مجموعة من الدراسات والأبحاث التحليلية والاستشرافية حول مبادرة "الحزام والطريق" الصينية، التي أطلقتها الصين في عام 2013 بهدف إحياء طريق الحرير القديم، والانتشار الممنهجِ من خلاله في بلدان الشرق الأوسط، وضخِ استثمارات هائلة لإقامة مشروعات متنوعة تدعم وتقنن الوجود الصيني هناك.
"واقف في الظلام" تجربة الشاعر عبد الزهرة زكي مع الاعتقال التعسّفي
كتاب "واقف في الظلام" للشاعرِ عبد الزهرة زكي. يندرج الكتاب فيما يمكن تسميته: رواية السيرة. وهو كتاب في أدب السجون أيضاً. إنها قصة اعتقال شخصية. شاعر، وصحافي معروف، يلقى به في زنزانة انفرادية، مع سيل من التعذيب الجسدي، لمجرد أنه تسلم رسالة من شخص محسوب على الجهة المعادية لنظام صدّام حسين.
"أريد أن أقتلك في مكان يحبنا" قصائد عن الحب والأحلام ومآسي الوطن