"عقيدة الحقيقتين" جاليليو جاليلي العالم والأديب واللاهوتي
كتاب "عقيدة الحقيقتين"، مع عنوان فرعي: "أقنعة جاليليو جاليلي تنكشف في رسالة للدوقة كريستينا"، للكاتب محمد كزو. حيث وقف ليس فقط عند شخصية جاليليو العالم المعروفة للجميع، بل ركز أيضاً على جوانب في الغالب تغفل من إبداعات جاليليو من قبيل كونه أديباً ولاهوتياً.
"أريد أن أقتلك في مكان يحبنا" قصائد عن الحب والأحلام ومآسي الوطن
كتاب "أريد أن أقتلك في مكان يحبنا" للشاعرة السورية سوزان علي. ديوان شعري تمتزج في قصائده مفارقات الحب والأحلام والذكريات، بمآسي الوطن وهمومه، وتنعكس على مرآة الذات الشاعرة في شكل أيقونات شعرية، تبحث عن سقف أو جدار، أو أي شيء يمكن أن تُثبت عليه صورتها، وتلمس في ظلاله ملامحها وروحها المطاردة المقموعة، ويتحول هذا المزيج الخصب في أغلب قصائد الديوان إلى صرخة مفتوحة على الماضي والحاضر والغد.
"قراءات فكرية – سياسية" بحث فكري حول الدين والسياسة والاقتصاد
كتاب "قراءات فكرية – سياسية"، للأكاديمي والباحث د. هاشم نعمة فياض. يضم الكتاب مجموعة من القراءات والموضوعات المتعلقة بالفكر الديني والسياسي والاجتماعي - الاقتصادي والهجرة والاندماج، والظاهرة الدينية من علم اللاهوت إلى علم الأديان المقارن.
"الحزام والطريق... إحياء للماضي أم استشراف للمستقبل؟"
كتاب "الحزام والطريق... إحياء للماضي أم استشراف للمستقبل؟" من تقديم الدكتورة شيرين جابر وتحرير سوزان عابد. يتضمن الكتاب مجموعة من الدراسات والأبحاث التحليلية والاستشرافية حول مبادرة "الحزام والطريق" الصينية، التي أطلقتها الصين في عام 2013 بهدف إحياء طريق الحرير القديم، والانتشار الممنهجِ من خلاله في بلدان الشرق الأوسط، وضخِ استثمارات هائلة لإقامة مشروعات متنوعة تدعم وتقنن الوجود الصيني هناك.
"عقيدة الحقيقتين" جاليليو جاليلي العالم والأديب واللاهوتي