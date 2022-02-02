"فجر الفلسفة اليونانية قبل سقراط" البحث عن تفسير للوجود
كتاب "فجر الفلسفة اليونانية قبل سقراط" للعلامة الدكتور أحمد فؤاد الأهواني الذي قام بجهد كبير في الرجوع إلى النصوص الأصلية لفلاسفة اليونان الأوائل فأخضعها للبحث والتدقيق، وقارن منجز كل فيلسوف بالذي جاء قبله والذي يليه، ثم ترجم منها ما يفيد فكرته ورسم صورة قوية واضحة للتراث الفكري الذي خلّفه أساتذة سقراط وأرسطو دون أن يحظوا بالشهرة والذيوع اللذين حصلا عليهما التلميذان النجيبان.
"طيار الرئيس" ذكريات ومواقف محرجة في الجو مع الرؤساء
كتاب "طيار الرئيس" من تأليف اللواء طيار محمد أبو بكر حامد محسن وإعداد المؤرخ العسكري أحمد عطية الله. يروي فيه اللواء أبو بكر بعضاً مما شهده خلال عشرين عاما عمل فيها طياراً بالسرب المسؤول عن تنقلات رئيس الجمهورية وكبار شخصيات الدولة، إذ كان مواكبا لجميع التطورات والأحداث واللقاءات التي حصلت خلال حكم الرئيس أنور السادات وحكم الرئيس حسني مبارك.
"من طبخت العشاء الأخير؟ تاريخ العالم كما ترويه النساء"
كتاب "من طبخت العشاء الأخير؟ تاريخ العالم كما ترويه النساء" للكاتبة روزاليند مايلز ومن ترجمة د. رشا صادق. يجيب الكتاب عن التساؤل الذي يخطر على بال كثيرين حول سر انزواء النساء من كتب التاريخ. فالرجال عند مايلز دائماً، يهيمنون على التاريخ، لأنهم يكتبونه، وهم عمدوا بقصدٍ أو بحكم مرجعياتهم الأيديولوجية إلى تجاهل المساهمة الحيوية للمرأة في تشكيل العالم أو التهوين من شأنها.
"عقيدة الحقيقتين" جاليليو جاليلي العالم والأديب واللاهوتي
كتاب "عقيدة الحقيقتين"، مع عنوان فرعي: "أقنعة جاليليو جاليلي تنكشف في رسالة للدوقة كريستينا"، للكاتب محمد كزو. حيث وقف ليس فقط عند شخصية جاليليو العالم المعروفة للجميع، بل ركز أيضاً على جوانب في الغالب تغفل من إبداعات جاليليو من قبيل كونه أديباً ولاهوتياً.
"أريد أن أقتلك في مكان يحبنا" قصائد عن الحب والأحلام ومآسي الوطن
كتاب "أريد أن أقتلك في مكان يحبنا" للشاعرة السورية سوزان علي. ديوان شعري تمتزج في قصائده مفارقات الحب والأحلام والذكريات، بمآسي الوطن وهمومه، وتنعكس على مرآة الذات الشاعرة في شكل أيقونات شعرية، تبحث عن سقف أو جدار، أو أي شيء يمكن أن تُثبت عليه صورتها، وتلمس في ظلاله ملامحها وروحها المطاردة المقموعة، ويتحول هذا المزيج الخصب في أغلب قصائد الديوان إلى صرخة مفتوحة على الماضي والحاضر والغد.
"فجر الفلسفة اليونانية قبل سقراط" البحث عن تفسير للوجود