"نرد النص" بحث بين الذات وذاكرة التاريخ
كتاب "نرد النص" للشاعر عدنان الصائغ، وهو نص طويل مفتوح على الذات، والتاريخ الشخصي، والعام، والثقافات، والأساطير، والفكر، والشعر، والسرد، والبحث، والذاكرة الشعبية، والشفاهية، والمتداول، والغائص، والغاطس من الأحداث، والهامش ضمن إطار غرائبي مركب قائم على لعبة تتمثل بتقافز النرد، على طاولة حياتنا وتاريخنا وأفكارنا.
"LIFE IS SIMPLE" أو "الحياة بسيطة"، تصور لتاريخ العلم منذ العصور الوسطى
كتاب "LIFE IS SIMPLE" أو "الحياة بسيطة" للبروفسور البريطاني الأيرلندي الأصل وأستاذ الجزيئيات الجينية بجامعة سري "Surrey" جون - جو ماكفادين، يقدم فيه تصورًا عن تاريخ العلم لا سيما تفاصيل اللحظة التاريخية اللامعة في وقت ما خلال العصور الوسطى عند اندلاع شرارة الانتقال المذهل للمعرفة من كنف الدين إلى رحاب العلم.
"بدايات - حكايات وتقاطعات" أسرار البيوت التراثية في البحرين
كتاب "بدايات - حكايات وتقاطعات" للشيخة مي محمد آل خليفة، تروي فيه قصتها مع ترميم البيوت التراثية في البحرين، ليس فقط لإنقاذها، وإنما لتحويلها لمتعة للنظر، والسكنى، ولتصنع منها أماكن نموذجية للتفاعل، ولاستقبال الإبداعات والبحوث، والكتاب والفنانين.
"السنغال في القلب" مذكرات الرئيس السنغالي ماكي صال
كتاب "السنغال في القلب" من تأليف الرئيس السنغالي ماكي صال وترجمها من الفرنسية إلى العربية الإمام حسن سك. نرى فيه السيرة الذاتية للرئيس ماكي صال لكن بشكل مختلف عما هو معتاد، فقد حملت صفحاته رؤى فكرية خاصة. ويحاول فيه ماكي صال أن يجيب عن أسئلة كثيرة طرحها هو وأراد أن يستبق بها آراء الآخرين: من أنا؟ ومن أين أتيت؟ وماذا أتمنى؟ وما الذي أؤمن به؟ إنها أسئلة للتاريخِ وأجوبة للمستقبل.
"نرد النص" بحث بين الذات وذاكرة التاريخ