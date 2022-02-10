.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"فلسفات السينما الجديدة" بحث في نظرية السينما الفلسفية

"فلسفات السينما الجديدة" بحث في نظرية السينما الفلسفية

كل يوم كتاب

كتاب "فلسفات السينما الجديدة" لروبرت سينر برنك ومن ترجمة نيفين حلمي، يعالج هذا الكتاب مجموعة من الأسئلة منها: ما التجربة التي نطلق عليها سينما؟ وكيف ترتبط الفلسفة بالسينما؟ وهل من الممكن أن تجمعهما علاقة، وهل تستطيع الأفلام ممارسة الفلسفة، وما الفلسفات الجديدة التي تتناول السينما؟

حلقات أخرى

"نرد النص" بحث بين الذات وذاكرة التاريخ

كتاب "نرد النص" للشاعر عدنان الصائغ، وهو نص طويل مفتوح على الذات، والتاريخ الشخصي، والعام، والثقافات، والأساطير، والفكر، والشعر، والسرد، والبحث، والذاكرة الشعبية، والشفاهية، والمتداول، والغائص، والغاطس من الأحداث، والهامش ضمن إطار غرائبي مركب قائم على لعبة تتمثل بتقافز النرد، على طاولة حياتنا وتاريخنا وأفكارنا.

دقيقتين منذ 20 ساعة

“La France Et Le Liban 1920 – 2020”مائة عام من التضامن بين فرنسا ولبنان

كتاب “La France Et Le Liban 1920 – 2020” أو "فرنسا ولبنان 1920 - 2020"، للدكتور ميشال شهدان خليفة، تناول فيه مسار السياسة الفرنسية المتبعة في لبنان منذ تأسيسه إلى فترة الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون.

دقيقتين منذ 1 يوم

"LIFE IS SIMPLE" أو "الحياة بسيطة"، تصور لتاريخ العلم منذ العصور الوسطى

كتاب "LIFE IS SIMPLE" أو "الحياة بسيطة" للبروفسور البريطاني الأيرلندي الأصل وأستاذ الجزيئيات الجينية بجامعة سري "Surrey" جون - جو ماكفادين، يقدم فيه تصورًا عن تاريخ العلم لا سيما تفاصيل اللحظة التاريخية اللامعة في وقت ما خلال العصور الوسطى عند اندلاع شرارة الانتقال المذهل للمعرفة من كنف الدين إلى رحاب العلم.

دقيقتين منذ 3 أيام

"بدايات - حكايات وتقاطعات" أسرار البيوت التراثية في البحرين

كتاب "بدايات - حكايات وتقاطعات" للشيخة مي محمد آل خليفة، تروي فيه قصتها مع ترميم البيوت التراثية في البحرين، ليس فقط لإنقاذها، وإنما لتحويلها لمتعة للنظر، والسكنى، ولتصنع منها أماكن نموذجية للتفاعل، ولاستقبال الإبداعات والبحوث، والكتاب والفنانين.

دقيقتين منذ 3 أيام

"فلسفات السينما الجديدة" بحث في نظرية السينما الفلسفية

0:00 0:00