"ورشة المسرح” بحث في صناعة العرض المسرحي
كتاب "ورشة المسرح" لميشيل برونير، ومن ترجمة فتحي العشري، يتناول الكتاب مفهوم ورشة المسرح من قراءة النص إلى العرض، وصناعة العرض المسرحي بوصفه عملا جماعيا يشمل ظواهر ثقافية وتقنية واقتصادية، ويعرض الكتاب مختلف المنتمين إلى ورشة المسرح من كاتب، وممثل، ومخرج، ومصمم سينوغراف، ومصمم ملابس... وغيرهم، بطريقة تحدد وظائفهم.
"فلسفات السينما الجديدة" بحث في نظرية السينما الفلسفية
كتاب "فلسفات السينما الجديدة" لروبرت سينر برنك ومن ترجمة نيفين حلمي، يعالج هذا الكتاب مجموعة من الأسئلة منها: ما التجربة التي نطلق عليها سينما؟ وكيف ترتبط الفلسفة بالسينما؟ وهل من الممكن أن تجمعهما علاقة، وهل تستطيع الأفلام ممارسة الفلسفة، وما الفلسفات الجديدة التي تتناول السينما؟
"نرد النص" بحث بين الذات وذاكرة التاريخ
كتاب "نرد النص" للشاعر عدنان الصائغ، وهو نص طويل مفتوح على الذات، والتاريخ الشخصي، والعام، والثقافات، والأساطير، والفكر، والشعر، والسرد، والبحث، والذاكرة الشعبية، والشفاهية، والمتداول، والغائص، والغاطس من الأحداث، والهامش ضمن إطار غرائبي مركب قائم على لعبة تتمثل بتقافز النرد، على طاولة حياتنا وتاريخنا وأفكارنا.
"LIFE IS SIMPLE" أو "الحياة بسيطة"، تصور لتاريخ العلم منذ العصور الوسطى
كتاب "LIFE IS SIMPLE" أو "الحياة بسيطة" للبروفسور البريطاني الأيرلندي الأصل وأستاذ الجزيئيات الجينية بجامعة سري "Surrey" جون - جو ماكفادين، يقدم فيه تصورًا عن تاريخ العلم لا سيما تفاصيل اللحظة التاريخية اللامعة في وقت ما خلال العصور الوسطى عند اندلاع شرارة الانتقال المذهل للمعرفة من كنف الدين إلى رحاب العلم.
"ورشة المسرح” بحث في صناعة العرض المسرحي