"الخطابات القبطية المبكرة" دراسة في شكل خطابات الأقباط القديمة

كتاب "نرد النص" للشاعر عدنان الصائغ، وهو نص طويل مفتوح على الذات، والتاريخ الشخصي، والعام، والثقافات، والأساطير، والفكر، والشعر، والسرد، والبحث، والذاكرة الشعبية، والشفاهية، والمتداول، والغائص، والغاطس من الأحداث، والهامش ضمن إطار غرائبي مركب قائم على لعبة تتمثل بتقافز النرد، على طاولة حياتنا وتاريخنا وأفكارنا.