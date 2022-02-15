"ملحمة السيد" ملحمة تعكس التأثير الإسلامي في التاريخ الغربي
كتاب "ملحمة السيد" للدكتور الطاهر أحمد مكي، فضلا عن كون نص الكتاب مرآة اجتماعية وفنية رفيعة المستوى، فهو مصدر غير مباشر للتاريخ الغربي وتحديداً العصور الوسطى في إسبانيا والتأثير الإسلامي. أبرز فيه الكاتب عالمية نص السيد، مستلهماً فن الملاحم الفرنسي والألماني، وهو الأقدم في القارة الأوروبية ليتمكن من عقد مقارنة وافية بين هذه النماذج وملحمة "السيد"، مشدداً على المكونات الأساسية لهذا العمل من العناصر العربية والإسلامية.
"علم الاجتماع الرقمي: منظورات نقدية" التقنيات الرقمية في الحياة اليومية
كتاب "علم الاجتماع الرقمي: منظورات نقدية" من تأليف جان فان دايك، وأندرو ويبستر ومن ترجمة الدكتور هاني خميس عبده. يكشف لنا الكتاب أن الانتشار المتزايد للتقنيات الرقمية في الحياة اليومية أدى إلى تأجيج الجدل الأكاديمي حول العلاقات والبنى الاجتماعية في ما سمي بـ "عصر المعلومات".
"الخطابات القبطية المبكرة" دراسة في شكل خطابات الأقباط القديمة
كتاب "الخطابات القبطية المبكرة" للباحث في المعهد الفرنسي للدراسات الشرقية الدكتور أحمد نقشارة، يتضمن الكتاب أشكال الخطابات القبطية المبكرة وصيغها، التي تنتمي إلى الفترة ما بين القرنين الرابعِ والسادس الميلاديين، وبلغ عددها 192 خطاباً. تعد هذه الخطابات وسواها وثائق اجتماعية وثقافية ودينية، وتوجد ضمن عدد من الأرشيفات القبطية جنوب مصر.
"ورشة المسرح” بحث في صناعة العرض المسرحي
كتاب "ورشة المسرح" لميشيل برونير، ومن ترجمة فتحي العشري، يتناول الكتاب مفهوم ورشة المسرح من قراءة النص إلى العرض، وصناعة العرض المسرحي بوصفه عملا جماعيا يشمل ظواهر ثقافية وتقنية واقتصادية، ويعرض الكتاب مختلف المنتمين إلى ورشة المسرح من كاتب، وممثل، ومخرج، ومصمم سينوغراف، ومصمم ملابس... وغيرهم، بطريقة تحدد وظائفهم.
"فلسفات السينما الجديدة" بحث في نظرية السينما الفلسفية
كتاب "فلسفات السينما الجديدة" لروبرت سينر برنك ومن ترجمة نيفين حلمي، يعالج هذا الكتاب مجموعة من الأسئلة منها: ما التجربة التي نطلق عليها سينما؟ وكيف ترتبط الفلسفة بالسينما؟ وهل من الممكن أن تجمعهما علاقة، وهل تستطيع الأفلام ممارسة الفلسفة، وما الفلسفات الجديدة التي تتناول السينما؟
"ملحمة السيد" ملحمة تعكس التأثير الإسلامي في التاريخ الغربي