"البلدان المختفية" تاريخ الدول من طوابعها

كتاب "ملحمة السيد" للدكتور الطاهر أحمد مكي، فضلا عن كون نص الكتاب مرآة اجتماعية وفنية رفيعة المستوى، فهو مصدر غير مباشر للتاريخ الغربي وتحديداً العصور الوسطى في إسبانيا والتأثير الإسلامي. أبرز فيه الكاتب عالمية نص السيد، مستلهماً فن الملاحم الفرنسي والألماني، وهو الأقدم في القارة الأوروبية ليتمكن من عقد مقارنة وافية بين هذه النماذج وملحمة "السيد"، مشدداً على المكونات الأساسية لهذا العمل من العناصر العربية والإسلامية.

