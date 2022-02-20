"الموسيقى بين الفن والفكر" أبرز محطات الموسيقى العربية
كتاب "الموسيقى بين الفن والفكر" للباحث د. إيهاب صبري، يتناول فيه أبرز محطات رحلة الموسيقى العربية في تحررها من أجواء التطريب التقليدية على الطريقة التركية إلى فضاء التجديد والحداثة، كما يتوقف عند عدد من صناع تلك المرحلة ودورهم في مزج القوالب الغربية بنظيرتها العربية، وكيف أسهم كل ذلك في التعبير عن متغيرات الحياة الحديثة.
"البلدان المختفية" تاريخ الدول من طوابعها
كتاب "البلدان المختفية" من تأليف الباحث النرويجي بيرون بيرج وترجمة محمد البلاسي وأميرة الطحاوي، وراجعه الكاتب أيمن شرف. يمثل الكتاب نوعاً مختلفاً من كتب التاريخ بسبب موضوعه الفريد وغير المألوف، وفيه يشير مؤلفه إلى العديد من المواصفات والمحددات التي يمكن حال توفرها في كيان جغرافي ما أن تجعل منه "دولة"، كما يبحث المؤلف الإمكانات التي تجعل دولة تعمّر طويلاً وأخرى تنطفئ.
"ملحمة السيد" ملحمة تعكس التأثير الإسلامي في التاريخ الغربي
كتاب "ملحمة السيد" للدكتور الطاهر أحمد مكي، فضلا عن كون نص الكتاب مرآة اجتماعية وفنية رفيعة المستوى، فهو مصدر غير مباشر للتاريخ الغربي وتحديداً العصور الوسطى في إسبانيا والتأثير الإسلامي. أبرز فيه الكاتب عالمية نص السيد، مستلهماً فن الملاحم الفرنسي والألماني، وهو الأقدم في القارة الأوروبية ليتمكن من عقد مقارنة وافية بين هذه النماذج وملحمة "السيد"، مشدداً على المكونات الأساسية لهذا العمل من العناصر العربية والإسلامية.
"علم الاجتماع الرقمي: منظورات نقدية" التقنيات الرقمية في الحياة اليومية
كتاب "علم الاجتماع الرقمي: منظورات نقدية" من تأليف جان فان دايك، وأندرو ويبستر ومن ترجمة الدكتور هاني خميس عبده. يكشف لنا الكتاب أن الانتشار المتزايد للتقنيات الرقمية في الحياة اليومية أدى إلى تأجيج الجدل الأكاديمي حول العلاقات والبنى الاجتماعية في ما سمي بـ "عصر المعلومات".
"الخطابات القبطية المبكرة" دراسة في شكل خطابات الأقباط القديمة
كتاب "الخطابات القبطية المبكرة" للباحث في المعهد الفرنسي للدراسات الشرقية الدكتور أحمد نقشارة، يتضمن الكتاب أشكال الخطابات القبطية المبكرة وصيغها، التي تنتمي إلى الفترة ما بين القرنين الرابعِ والسادس الميلاديين، وبلغ عددها 192 خطاباً. تعد هذه الخطابات وسواها وثائق اجتماعية وثقافية ودينية، وتوجد ضمن عدد من الأرشيفات القبطية جنوب مصر.
"الموسيقى بين الفن والفكر" أبرز محطات الموسيقى العربية