"البحث عن خلاص – أزمة الدولة والإسلام والحداثة في مصر"
كتاب "البحث عن خلاص – أزمة الدولة والإسلام والحداثة في مصر" للمؤرخ الدكتور شريف يونس، وفيه يقدم يونس روايته لما جرى في مصر منذ محمد علي حتى نهاية عصر مبارك، وهي رؤية تقوم على التحليل والتفسير وإعادة التفكير فيما جرى، فمع مجيء الحداثة التي أسسها محمد علي في مصر على غرار النمط الأوروبي أتى السؤال عن الهوية.
In My Father's House أفريقيا بعد فترة الاستعمار
كتاب In My Father's House أو "في بيت أبي" للفيلسوف من أصل أفريقي كوامي أنتوني آبيا، نكتشف من خلاله بعد نظر آبيا في تحليله للقارة الأفريقية ومشكلاتها، خاصة فيما يتعلق بالعلاقة مع الغرب ما بعد فترة الاستعمار، فالكتاب عمدة في قراءات كل متخصص في الشأن الأفريقي، خاصة في التاريخِ والأنثروبولوجيا والثقافة.
"الموسيقى بين الفن والفكر" أبرز محطات الموسيقى العربية
كتاب "الموسيقى بين الفن والفكر" للباحث د. إيهاب صبري، يتناول فيه أبرز محطات رحلة الموسيقى العربية في تحررها من أجواء التطريب التقليدية على الطريقة التركية إلى فضاء التجديد والحداثة، كما يتوقف عند عدد من صناع تلك المرحلة ودورهم في مزج القوالب الغربية بنظيرتها العربية، وكيف أسهم كل ذلك في التعبير عن متغيرات الحياة الحديثة.
"البلدان المختفية" تاريخ الدول من طوابعها
كتاب "البلدان المختفية" من تأليف الباحث النرويجي بيرون بيرج وترجمة محمد البلاسي وأميرة الطحاوي، وراجعه الكاتب أيمن شرف. يمثل الكتاب نوعاً مختلفاً من كتب التاريخ بسبب موضوعه الفريد وغير المألوف، وفيه يشير مؤلفه إلى العديد من المواصفات والمحددات التي يمكن حال توفرها في كيان جغرافي ما أن تجعل منه "دولة"، كما يبحث المؤلف الإمكانات التي تجعل دولة تعمّر طويلاً وأخرى تنطفئ.
"ملحمة السيد" ملحمة تعكس التأثير الإسلامي في التاريخ الغربي
كتاب "ملحمة السيد" للدكتور الطاهر أحمد مكي، فضلا عن كون نص الكتاب مرآة اجتماعية وفنية رفيعة المستوى، فهو مصدر غير مباشر للتاريخ الغربي وتحديداً العصور الوسطى في إسبانيا والتأثير الإسلامي. أبرز فيه الكاتب عالمية نص السيد، مستلهماً فن الملاحم الفرنسي والألماني، وهو الأقدم في القارة الأوروبية ليتمكن من عقد مقارنة وافية بين هذه النماذج وملحمة "السيد"، مشدداً على المكونات الأساسية لهذا العمل من العناصر العربية والإسلامية.
"البحث عن خلاص – أزمة الدولة والإسلام والحداثة في مصر"