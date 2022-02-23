"الثقافة المصرية - سيرة أخرى" موسوعة عن أهم المراحل الثقافية في مصر

كتاب "الموسيقى بين الفن والفكر" للباحث د. إيهاب صبري، يتناول فيه أبرز محطات رحلة الموسيقى العربية في تحررها من أجواء التطريب التقليدية على الطريقة التركية إلى فضاء التجديد والحداثة، كما يتوقف عند عدد من صناع تلك المرحلة ودورهم في مزج القوالب الغربية بنظيرتها العربية، وكيف أسهم كل ذلك في التعبير عن متغيرات الحياة الحديثة.

