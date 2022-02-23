"سياسة الإذلال - مجالات القوة والعجز" المجتمع الإنساني من الهمجية إلى الحداثة
كتاب "سياسة الإذلال - مجالات القوة والعجز" للمؤرخة الألمانية أوتا فريفرت، ومن ترجمة هبة شريف، يعرض الكتاب بأسلوب ساحر وفاتن كيف مر المجتمع الإنساني من الهمجية إلى الحداثة، وكيف تشكلت سياسات العقوبات منذ فترات طويلة، وكيف تخللت بعض هذه العقوبات سياسات إذلالية للمعاقب، كالتشهير، والوصم.
"الثقافة المصرية - سيرة أخرى" موسوعة عن أهم المراحل الثقافية في مصر
كتاب "الثقافة المصرية - سيرة أخرى" من تأليف شعبان يوسف، يتسم العمل بالطابع الموسوعي والرصد والتدقيق بحيث يقدم ملامح مجهولة للثقافة المصرية عبر عقود طويلة خلت. عنون المؤلف فصول كتابه بأسماء مبدعين أسهموا بأدوار رائدة وأساسية في إرساء أسس الثقافة المصرية وسيرة المناخ الثقافي الذي واكب ظهورهم.
"البحث عن خلاص – أزمة الدولة والإسلام والحداثة في مصر"
كتاب "البحث عن خلاص – أزمة الدولة والإسلام والحداثة في مصر" للمؤرخ الدكتور شريف يونس، وفيه يقدم يونس روايته لما جرى في مصر منذ محمد علي حتى نهاية عصر مبارك، وهي رؤية تقوم على التحليل والتفسير وإعادة التفكير فيما جرى، فمع مجيء الحداثة التي أسسها محمد علي في مصر على غرار النمط الأوروبي أتى السؤال عن الهوية.
In My Father's House أفريقيا بعد فترة الاستعمار
كتاب In My Father's House أو "في بيت أبي" للفيلسوف من أصل أفريقي كوامي أنتوني آبيا، نكتشف من خلاله بعد نظر آبيا في تحليله للقارة الأفريقية ومشكلاتها، خاصة فيما يتعلق بالعلاقة مع الغرب ما بعد فترة الاستعمار، فالكتاب عمدة في قراءات كل متخصص في الشأن الأفريقي، خاصة في التاريخِ والأنثروبولوجيا والثقافة.
"الموسيقى بين الفن والفكر" أبرز محطات الموسيقى العربية
كتاب "الموسيقى بين الفن والفكر" للباحث د. إيهاب صبري، يتناول فيه أبرز محطات رحلة الموسيقى العربية في تحررها من أجواء التطريب التقليدية على الطريقة التركية إلى فضاء التجديد والحداثة، كما يتوقف عند عدد من صناع تلك المرحلة ودورهم في مزج القوالب الغربية بنظيرتها العربية، وكيف أسهم كل ذلك في التعبير عن متغيرات الحياة الحديثة.
"سياسة الإذلال - مجالات القوة والعجز" المجتمع الإنساني من الهمجية إلى الحداثة