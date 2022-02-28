"دراسات علمية في فيروس كورونا" سجل موسوعي من الأبحاث والدراسات العلمية
كتاب "دراسات علمية في فيروس كورونا" للباحث والمترجم السعودي عدنان أحمد الحاجي، وهو سجل موسوعي من الأبحاث والدراسات العلمية من مختلف العالم تزيد على سبعين دراسة، عن فيروس كورونا، والتطورات العلمية والصحية والاجتماعية التي رافقته.
"العلاقة بين الهجرة الدولية والتنمية" بحث في اتجاهات الهجرة الدولية
كتاب "العلاقة بين الهجرة الدولية والتنمية" للأكاديمي والباحث د. هاشم نعمة فياض. كما يبحث الكتاب في فصوله الستة، إضافة إلى مقدمة وخلفية، نظرية في اتجاهات الهجرة الدولية ببعديها الزماني والمكاني على المستويين العالمي والعربي، ومقررات الهجرة الدولية على مستويي البلدان المرسلة للمهاجرين والمستقبلة لهم.
"The River Between" تأثير الاستعمار على الثقافة الأفريقية
كتاب The River Between أو "نهر في المنتصف" للكاتب الكيني نغوجي واثينغو. تنتمي الرواية لأدب ما بعد الاستعمار، حيث تحكي فترة مجيء الرجل الأبيض إلى أفريقيا، ومحاولته فرض نمط ثقافي على الحياة هناك، عبر أدوات عديدة مثل التبشير والتعليم، كما تكشف نمط الحياة في جبال كينيا خلال الأيام الأولى لاستيطان البيض في مواجهة الاختيار بين ثقافة جديدة مغرية وعادات أسلافهم، فإن شعب الجيكويو ممزق بين أولئك الذين يخشون المجهول وأولئك الذين يرون ما وراءه.
"سياسة الإذلال - مجالات القوة والعجز" المجتمع الإنساني من الهمجية إلى الحداثة
كتاب "سياسة الإذلال - مجالات القوة والعجز" للمؤرخة الألمانية أوتا فريفرت، ومن ترجمة هبة شريف، يعرض الكتاب بأسلوب ساحر وفاتن كيف مر المجتمع الإنساني من الهمجية إلى الحداثة، وكيف تشكلت سياسات العقوبات منذ فترات طويلة، وكيف تخللت بعض هذه العقوبات سياسات إذلالية للمعاقب، كالتشهير، والوصم.
"الثقافة المصرية - سيرة أخرى" موسوعة عن أهم المراحل الثقافية في مصر
كتاب "الثقافة المصرية - سيرة أخرى" من تأليف شعبان يوسف، يتسم العمل بالطابع الموسوعي والرصد والتدقيق بحيث يقدم ملامح مجهولة للثقافة المصرية عبر عقود طويلة خلت. عنون المؤلف فصول كتابه بأسماء مبدعين أسهموا بأدوار رائدة وأساسية في إرساء أسس الثقافة المصرية وسيرة المناخ الثقافي الذي واكب ظهورهم.
"دراسات علمية في فيروس كورونا" سجل موسوعي من الأبحاث والدراسات العلمية