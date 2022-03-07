المنفى الذهبي - بالبو في ليبيا.. أضواء وظلال" بحث في قراءة أحداث الفترة الفاشية
كتاب "المنفى الذهبي - بالبو في ليبيا.. أضواء وظلال" من تأليف الأكاديمي الدكتور مصطفى رجب يونس، جاء الكتاب ليشكل إضافة أكاديمية مهمة إلى النقاش الدائر، وينفض الغبار عن شخصية القائد العسكري والسياسي الإيطالي إيتالو بالبو، من خلال ما احتوته التقارير والبحوث والدراسات المتوفرة في الأرشيف الاستعماري الإيطالي باختلافه.
Reality +: Virtual Worlds and the Problems of Philosophy
كتاب Reality +: Virtual Worlds and the Problems of Philosophy أو "الواقع + : العوالم الافتراضية ومعضلات الفلسفة" من تأليف الفيلسوف الأميركي - الأُسترالي ديفيد تشالمرز. يضم الكتاب 24 فصلا، كل فصل منها يبدأ بمساءلة واحدة من المعضلات الفلسفية القديمة، ثم يستكشف تشالمرز- بطريقة شديدة البراعة، لا تنقصها الْحرفنة الفلسفية الأنيقة كيف يمكن لهذه المعضلات أن تكون ميدانا للبحث عن ضوء المستحدثات الجديدة في عصر الواقع الافتراضي.
"نسوان من لبنان" تاريخِ لبنان الحديث من خلال حكايات غرامية صاخبة
كتاب "نسوان من لبنان" للصحافي والكاتب إسكندر رياشي، يصفه المؤلف بأنه "كتاب عظات سياسية واجتماعية متحلّية بحكايات ومغامرات غرام صاخبة، يأتي فيها الكثير من تاريخ لبنان الحديث". وهذا صحيح، فهو حكايات مكتوبة بأسلوب سلس، مشوّق، حيويّ، لمغامرات رجل أحبّ الحياة، والنساء، والمجازفة حدّ توريط نفسه.
"الشرطة العربية الإسلامية في عصرها الذهبي - العصر العباسي الأول"
كتاب "الشرطة العربية الإسلامية في عصرها الذهبي - العصر العباسي الأول" من تأليف الدكتور حسام أحمد عبد الظاهر، ويقصد المؤلف بالعصر العباسي الأول، الفترة الممتدّة من عام 750 ميلادية حتى 846 ميلادية، ودفعه لدراسة هذا الموضوع ما للشرطة من مكانة كبيرة بوصفها أحد نظم الحكم الرئيسية في تلك الفترة.
"دراسات علمية في فيروس كورونا" سجل موسوعي من الأبحاث والدراسات العلمية
كتاب "دراسات علمية في فيروس كورونا" للباحث والمترجم السعودي عدنان أحمد الحاجي، وهو سجل موسوعي من الأبحاث والدراسات العلمية من مختلف العالم تزيد على سبعين دراسة، عن فيروس كورونا، والتطورات العلمية والصحية والاجتماعية التي رافقته.
المنفى الذهبي - بالبو في ليبيا.. أضواء وظلال" بحث في قراءة أحداث الفترة الفاشية