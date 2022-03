"الجميلات النائمات" بحث في الأمراض النفسية – الجسمية

كتاب Reality +: Virtual Worlds and the Problems of Philosophy أو "الواقع + : العوالم الافتراضية ومعضلات الفلسفة" من تأليف الفيلسوف الأميركي - الأُسترالي ديفيد تشالمرز. يضم الكتاب 24 فصلا، كل فصل منها يبدأ بمساءلة واحدة من المعضلات الفلسفية القديمة، ثم يستكشف تشالمرز- بطريقة شديدة البراعة، لا تنقصها الْحرفنة الفلسفية الأنيقة كيف يمكن لهذه المعضلات أن تكون ميدانا للبحث عن ضوء المستحدثات الجديدة في عصر الواقع الافتراضي.