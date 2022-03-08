"الجميلات النائمات" بحث في الأمراض النفسية – الجسمية

كتاب "الجميلات النائمات" من تأْليف سوزان أوسوليفان المتخصصة في علوم الأعصاب، يتحدث الكتاب عن ألغاز الأمراض النفسية – الجسمية، ومن ضمن ما يسرده أيضاً ما تسميه الكاتبة "المرض المجنون" ، وهو المرض الذي كان يصيب الفتيات المراهقات خصوصاً في منطقة "ساحل البق" في نيكاراغوا الممتد إلى هندوراس في أميركا الجنوبية.

