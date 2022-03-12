Carole et Carlos GHOSN – Ensemble, Toujours "كارول وكارلوس غصن - معاً إلى الأبد"
كتابCarole et Carlos GHOSN – Ensemble, Toujours أو "كارول وكارلوس غصن - معاً إلى الأبد" من تأليف كارلوس غصن وزوجته كارول، أتى الكتاب ضنيناً بالأسرار، ولكنّه مكثر في وصف الحالة النفسية لهذين الزوجين، ولا ينفكّ من الصفحة الأولى حتى الأخيرة يُعبّر عن تمسّك كل منهما بالآخر إلى حد الوله، وأين منهما عشق «ليلى ومجنونها»! ولا يتردَد المؤلفان اللذان رسما بنية الكتاب بشكل فريد: زمني التسلسل من جهةٍ، ثنائي الصوت من جهة أخرى، بحيث يأتي كل فصل كأنه انعكاس أو تنويع على ما كتبه الآخر.
"حارس قبر الجمهورية" كيف انتقل لبنان إلى الوصاية الإيرانية
كتاب "حارس قبر الجمهورية" للكاتب اللبناني فايز قزي، الذي كان مقرّباً جداً من رئيس الجمهورية ميشال عون أكثر من 20 عاماً، ورصد الكتاب كل حركات وسكنات عهد عون، الذي سُمّي "العهد القوي"، ليُثبت بالمواقف والوثائق والتحليل أن عون نقل لبنان إلى وصاية الولاية الإيرانية، بدلاً من أن يحقق شعاره "حرية، سيادة، استقلال" الذي رفعه طويلاً في مخاطبة "شعب لبنان العظيم".
"الجميلات النائمات" بحث في الأمراض النفسية – الجسمية
كتاب "الجميلات النائمات" من تأْليف سوزان أوسوليفان المتخصصة في علوم الأعصاب، يتحدث الكتاب عن ألغاز الأمراض النفسية – الجسمية، ومن ضمن ما يسرده أيضاً ما تسميه الكاتبة "المرض المجنون" ، وهو المرض الذي كان يصيب الفتيات المراهقات خصوصاً في منطقة "ساحل البق" في نيكاراغوا الممتد إلى هندوراس في أميركا الجنوبية.
المنفى الذهبي - بالبو في ليبيا.. أضواء وظلال" بحث في قراءة أحداث الفترة الفاشية
كتاب "المنفى الذهبي - بالبو في ليبيا.. أضواء وظلال" من تأليف الأكاديمي الدكتور مصطفى رجب يونس، جاء الكتاب ليشكل إضافة أكاديمية مهمة إلى النقاش الدائر، وينفض الغبار عن شخصية القائد العسكري والسياسي الإيطالي إيتالو بالبو، من خلال ما احتوته التقارير والبحوث والدراسات المتوفرة في الأرشيف الاستعماري الإيطالي باختلافه.
Carole et Carlos GHOSN – Ensemble, Toujours "كارول وكارلوس غصن - معاً إلى الأبد"