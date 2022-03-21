"إيمانويل كانط في التربية" مخططات تربوية تُحسّن من وضع الإنسان في المستقبل

كتاب "إيمانويل كانط في التربية" للفيلسوف الألماني إيمانويل كانط وترجمة جوزيف معلوف, يوضح "كانط" في كتابه أنّ الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يحتاج إلى تربية، وهذه التربية رباعية الأركان، تبدأ بالرعاية، ثم الانضباط، فالتعليم، بلوغًا مرتبة التنشئة الأخلاقية التي هي الغاية القصوى من كل تربية تريد كمال البشرية.

